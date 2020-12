PES drží Čechov na krátkej reťazi

Protiepidemický systém PES akoby si z Čechov robil žarty. Rozšírený semafor, ktorý mal byť strážnym psom zaručujúcim, že reštriktívne opatrenia budú v Česku súlade s vývojom pandémie, od nedele svieti fialovo. Signalizuje tak najvyšší – piaty stupeň obmedzení, pri ktorom musí byť zavretá väčšina obchodov a všetky prevádzky služieb. V rovnaký deň, paradoxne, zverejnili úrady čerstvé dáta, ktoré naznačujú, že epidémia koronavírusu sa spomaľuje. Pondelňajšie údaje tento trend potvrdili.

Index rizika v prvý deň po Vianociach klesol z piateho stupňa na štvrtý a opatrenia sa, naopak, zmenili na najprísnejší stupeň. Za poklesom indexu rizika epidémie v Česku stojí pokles reprodukčného čísla R. Pred Vianocami bolo na hodnote 1,25, v nedeľu už 0,94 a v pondelok dokonca 0,89. To znamená, že jeden človek nakazí menej ako jedného ďalšieho človeka. Keď je reprodukčné číslo pod hodnotou 1, epidémia sa spomaľuje.

Meškajúci mačkopes

Index PES bol do nedele deväť dní za sebou na úrovni piateho stupňa pohotovosti. Keď sa index rizika drží v horšom stupni aspoň tri dni, má to byť podľa pôvodných inštrukcií ministerstva zdravotníctva dôvod, aby vláda zvážila sprísnenie opatrení proti COVID-19. Dlho s tým ale zo zjavne politických dôvodov váhala, vymyslela viacero výnimiek, až opozícia protiepidemický systém začala znevažujúco označovať za mačkopsa.

Kabinet Andreja Babiša na rozdiel od slovenskej vlády nenabral dostatok odvahy na to, aby nariadil nepopulárne zavretie obchodov ešte pred Vianocami. Až s platnosťou od 27. decembra opatrenia sprísnil na najvyšší stupeň.

Obchody tak majú povolené predávať len základné potreby. Ani v supermarketoch si ľudia nemôžu kúpiť to, čo nezoženú v malých obchodoch potravín – napríklad elektroniku, hračky, obuv alebo oblečenie. Zatvorili sa tiež všetky prevádzkarne služieb ako aj lyžiarske strediská, ktoré mohli byť cez vianočné sviatky otvorené. Obmedzené je zhromažďovanie vo vnútorných i vonkajších priestoroch zo šiestich na dvoch ľudí, predĺžený je zákaz nočného vychádzania, ktorý sa začína namiesto doterajšej jedenástej večer o dve hodiny skôr.

Pušku áno, farbičky nie

Obchodníkov sprísnené nariadenia, pochopiteľne, nepotešili, ale rešpektujú ich. V menších obchodoch nahradili zakázaný tovar povoleným, obchodné reťazce nepovolený sortiment prekryli igelitom alebo uzavreli uličky medzi regálmi. Podľa prezidenta Zväzu obchodu a cestovného ruchu Tomáša Prouzu nie je jednoduché opatrenia vysvetľovať zákazníkom.

„Ľudia nechápu, ako boju s covidom pomáha to, že nemôžete bábätku kúpiť náhradné dupačky,“ povedal Prouza pre agentúru ČTK. "Nedá sa tiež logicky vysvetliť, prečo si môžete kúpiť pušku, ale nesmiete deťom zaobstarať farbičky. Takže občas diskutujú, ale väčšinou chápu, že obchody sú len obeťami chýbajúcej vládnej stratégie,“ dodal s poukázaním na to, obchody so zbraňami a strelivom majú z vládnych opatrení výnimku a môžu mať otvorené.

Artefakt výpočtu

Nespokojnosť občanov so sprísnenými opatreniami môže podnecovať aj aktuálny pokles indexu rizika podľa tabuliek nastavených systémom PES. Riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek však upozorňuje, že pokles indexu rizika aj čísla R je skreslený a po sviatkoch čísla zase porastú. "Môžu za to Vianoce a to, že sa výrazne menej testovalo,“ povedal pre portál Novinky.cz.

"Nie je to reprezentatívne, odvážim sa v tejto chvíli povedať, že je to trochu artefakt výpočtu. Tým, ako sa počas Vianoc veľmi zásadne znížila nálož testov, s čím sa samozrejme počítalo, tak klesli počty denných pozitívnych záchytov do tej miery, že to znížilo reprodukčné číslo. Vianoce také jednoducho byť museli,“ vysvetlil Dušek. Keby Česko prestalo napríklad úplne testovať, číslo R by podľa neho kleslo na nulu a epidémia by štatisticky zmizla.