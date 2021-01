Skvelá správa pre chorých: COVID-19 má nového silného nepriateľa

„Možnosť využitia ivermektínu najnovšie skúma aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Je v kompetencii ministerstva zdravotníctva umožniť dovoz tohto lieku na Slovensko už dnes a v kombinácii s ďalšími bezpečnými liekmi zlepšiť zvládanie pandémie a zvýšiť šance na normálny život, po ktorom všetci túžime,“ povedal pre Pravdu ambulantný internista Martin Novysedlák. (V rozhovore zdôraznil, že nie je v konflikte záujmov, neprednáša pre nijakú farmaceutickú firmu, ani žiadnym iným spôsobom nedostáva finančné a nefinančné výhody.)

Existujú preukázateľné dôkazy o význame ivermektínu?

Najpraktickejšie informácie k liečbe mala pre mňa medzinárodná pracovná skupina FLCCC, ktorá na základe rozsiahlych vedeckých poznatkov a vlastných skúseností najprv vypracovala terapeutický plán pre liečbu hospitalizovaných pacientov a v posledných týždňoch uverejnila aj odporúčanie na profylaxiu a ambulantnú liečbu založenú na ivermektíne, kalcitriole (vitamíne D3), vitamíne C, zinku, aspiríne a pod. Koncom novembra sa v prvom DSS objavil COVID-19. Keď prvý pacient po krátkej hospitalizácii zomrel, rozhodli sme sa s vedením DSS, že začneme klientov liečiť. Informovali sme klientov a ich rodinných príslušníkov, že s ich súhlasom budeme podávať lieky, ktoré zaberajú inde na svete, pribúdajú vedecké dôkazy o ich účinnosti, majú veľmi nízke riziko nežiadúcich účinkov a liekových interakcií, no nie sú zatiaľ všeobecne odporúčané na liečbu pacientov s COVID-19, no celkové riziko tejto liečby je výrazne nižšie, ako ponechať týchto ľudí napospas smrtiacemu ochoreniu.

Ako ste postupovali?

Každému klientovi bol podaný vitamín D (jednorazovo 1 µg alfacalcidolu a ďalej týždenne 20 000 IU cholecalciferolu D3). Z 34 RT-PCR pozitívnych klientov sa rozvinuli stredne ťažké príznaky (horúčky, kašeľ, celková slabosť) u 12 klientov. Títo boli liečení podľa odporúčaní FLCCC jednorazovo 12 mg ivermektínu, zinkom, vitamínom C (2–3× 1 g denne)a liekmi proti zrážaniu krvi (nízkomolekulárne heparíny). Došlo k jednej hospitalizácii a dvom úmrtiam. Po tejto úspešnej skúsenosti som tento koncept začal používať aj u niektorých ambulantných pacientov. Deň pred Štedrým dňom, čiže 23. decembra, sa objavilo ochorenie v druhom DSS, keď bola hospitalizovaná pacientka na neurológii a mala pozitívny test na COVID-19. Pomocou antigénového testu bolo identifikovaných celkom 33 pozitívnych klientov, u 28 sa rozvinuli príznaky ochorenia a bola im okamžite podaná vyššie uvedená liečba. Posledný deň roku 2020 boli všetci klienti stabilní, nedošlo k hospitalizácii ani k úmrtiu (rozhovor vznikol 31. 12. 2020, poz. red.). Konečný výsledok bude možné zhodnotiť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Strach z neistoty u personálu, klientov a rodinných príslušníkov vystriedal pokoj a spokojnosť s tým, že máme prehľadný a účinný systém.

Celý rozhovor s MUDr. Martinom Novysedlákom si prečítajte v sobotu v denníku Pravda.