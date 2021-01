Európa schválila vakcínu od spoločnosti Moderna

„Dobrá správa pre naše úsilie priniesť viac vakcín proti COVID-19 pre Európanov! Európska agentúra pre lieky usúdila, že vakcína od Moderny je bezpečná a účinná,“ uviedla šéfka exekutívy EÚ.

Von der Leyenová zároveň dodala, že eurokomisia teraz „plnou rýchlosťou“ pracuje na tom, aby vakcínu, ktorú EMA podmienečne schválila pre jednotný trh EÚ, tiež odobrila a sprístupnila jej distribúciu v členských krajinách EÚ.

Európska komisia v mene členských štátov EÚ objednala od spoločnosti Moderna prvotnú dávku 80 miliónov vakcín s možnosťou dokúpenia ďalších 80 miliónov dávok. Aj vakcína od Moderny, podobne ako už schválená očkovacia látka od spoločnosti Pfizer/BioNTech, sa bude podávať osobám vo veku nad 18 rokov v dvoch časovo oddelených dávkach.

V správe sa uvádza, že Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) dôkladne vyhodnotil údaje o kvalite, bezpečnosti a účinnosti tejto očkovacej látky a na základe konsenzu členov výboru, v ktorom majú zástupcu všetky členské krajiny EÚ, odporučil jej podmienené povolenie na uvedenie na trh, čo ešte musí oznámiť Európska komisia.

Tento postup poskytne Európanom istotu, že schválená vakcína spĺňa normy EÚ, a zavádza záruky, kontrolu a povinnosti na podporu očkovacích kampaní v celej EÚ. Táto vakcína nám poskytuje ďalší nástroj na prekonanie súčasnej krízy," uviedol výkonný riaditeľ EMA Emer Cooke. A dodal, že jej schválenie – len rok od vyhlásenia pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) – je dôkazom úsilia a odhodlania všetkých zúčastnených strán.

V klinickom skúšaní preukázala účinnosť 94 percent

Ako v tlačovej správe informovala hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Magdaléna Jurkemíková, účinnosť a bezpečnosť vakcíny sa bude naďalej monitorovať prostredníctvom farmakovigilančných systémov v jednotlivých členských štátoch v EÚ a prostredníctvom dodatočných postregistračných štúdií.

Rozsiahle klinické skúšania preukázali, že vakcína COVID-19 Vakcína Moderna je účinná pri prevencii ochorenia COVID-19 u ľudí od 18 rokov. Klinické skúšanie zahŕňalo približne 30-tisíc ľudí, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Polovica dostala vakcínu a polovica placebo, pričom skúšanie bolo zaslepené, teda účastníci neboli informovaní, do ktorej skupiny patria. Samotná účinnosť bola určená v III. fáze klinického skúšania v skupine 28-tisíc ľudí od 18 do 94 rokov, u ktorých predtým nebolo potvrdené ochorenie COVID-19.

Skúšanie ukázalo, že vakcína znížila počet symptomatických prípadov COVID-19 o 94,1 percenta. V skupine, ktorá dostala vakcínu sa vyskytlo 11 prípadov nákazy (zo 14 134 účastníkov), v skupine s placebom 185 prípadov (zo 14 073 účastníkov). To znamená, že vakcína v klinickom skúšaní preukázala účinnosť 94,1 percenta.

U účastníkov, u ktorých je vyššie riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 (vrátane pacientov s chronickým ochorením pľúc, ochoreniami srdca, obezitou, ochoreniami pečene, diabetom a HIV) sa preukázala účinnosť 90,9 percenta. Vysoká účinnosť bola potvrdená bez ohľadu na pohlavie či rasovú alebo etnickú príslušnosť.

Najčastejšie nežiaduce účinky po očkovaní danou vakcínou sú zvyčajne mierne a krátkodobé. Patria k nim bolesť a začervenanie v mieste vpichu, napuchnuté alebo citlivé uzliny v podpazuší, únava, bolesť hlavy, svalov a kĺbov, zimnica, horúčka, nevoľnosť a zvracanie.