Trump sa zľakol. Ako zareaguje americká demokracia?

Vo videu, ktoré zverejnil Biely dom, prezident toto konanie označil za odporné. "Tak ako všetkých Američanov ma nahnevalo násilie, porušenie zákonov a chaos,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. Podľa neho sú USA krajinou práva a poriadku. "Tí, ktorí porušili zákon, za to zaplatia,“ povedal Trump.

Jeho podporovatelia v stredu narušili zasadanie Snemovne reprezentantov a Senátu. Rebélia trumpovských extrémistov si vyžiadala život jedného policajta. Brian Sicknick zomrel po tom, čo ho radikáli napadli. Desiatky policajtov utrpeli zranenia. Bezpečnostné zložky zastrelili jednu z útočníčok, ktorú identifikovali ako Ashli Babbittovú. V minulosti slúžila v americkom letectve. Okrem toho počas útoku zomreli ďalší traja ľudia.

Trump ešte v stredu svojich stúpencov priamo vyzýval, aby išli ku Kongresu. Dokonca im tvrdil, že sa k nim pridá a vyhlasoval, že nikdy neuzná Bidena za prezidenta. Dav extrémistov potom vtrhol do budovy, kde práve Snemovňa reprezentantov a Senát rokovali o potvrdení výsledkov súboja o Biely dom z 3. novembra. Trumpisti veria konšpiráciám, že voľby boli sfalšované. Neexistujú však o tom žiadne dôkazy.

Teraz prezident tvrdí, že sa zameria na pokojné odovzdanie moci svojmu nástupcovi. No Trump Bidenovi v prejave nezagratuloval, ani ho nespomenul. A včera oznámil, že sa na inaugurácii demokratického prezidenta nezúčastní, čím poruší dlhoročnú tradíciu.

"Myslím, že video nahral len preto, že väčšina jeho ľudí na vysokých pozíciách sa chystá rezignovať a každú chvíľu sa môže začať impeachment,“ povedal pre CNN Trumpov poradca, ktorý si neželal byť menovaný.

Znamená to, že Trump je pod tlakom. Visí nad ním dokonca možnosť, že by sa ho pokúsil zbaviť vlastný viceprezident Mike Pence. Musela by s tým však súhlasiť väčšina ministrov a celý proces by pravdepodobne skončil v Kongrese. Okrem toho podľa denníka New York Times Pence nie je naklonený takému scenáru.

Čaká sa však, či ešte do 20. januára Snemovňa reprezentantov, ktorú ovládajú demokrati, obžaluje prezidenta za podvratné konanie. Že k tomu dôjde, naznačila šéfka dolnej komory Kongresu Nancy Pelosiová. Impeachment a odvolanie Trumpa by potom museli potvrdiť dve tretiny senátorov v hornej komore. Nie je to veľmi pravdepodobné, ale asi ani úplne vylúčené. Snemovňa už raz v decembri 2019 impeachment Trumpa potvrdila, ale Senát ho odmietol.

Aj po odchode z úradu však republikána asi čakajú komplikácie. Je možné, že bude čeliť viacerým vyšetrovaniam a žalobám týkajúcim sa jeho pôsobenia v Oválnej pracovni. Napríklad aj za podnecovanie útoku na Kongres. Hoci sa nájdu legislatívni experti, ktorí tvrdia opak, jednoznačne prevláda názor, že Trump sa nemôže sám dopredu omilostiť.

Zmena politiky?

V odvysielanom prejave Trump svojim podporovateľom odkázal, že ich úžasná spoločná cesta sa len začína. Odborník na americkú politiku Russell Riley z Virgínskej univerzity však predpokladá, že celebritný miliardár je viac-menej odpísaný.

"Sedliacky rozum nám hovorí, že politicky je Trump smrteľne zranený. Je náročné to predpovedať a možno je to aj predčasné. Ale Trump si vyrobil obrovský problém, hoci mal šancu v najbližších rokoch dominovať Republikánskej strane,“ uviedol Riley pre Pravdu.

"Myslím, že je to zlomový moment v americkej politike. Scény, akých sme boli svedkami, sme už v USA videli. V Amerike môžeme vysledovať líniu antidemokratického násilia. Ale dianie na washingtonskom Kapitole sa predsa len dá prirovnať k prekročeniu politického rubikonu. Toto nie je spor o ekonomiku alebo daňový systém. Demokrati teraz môžu byť stranou zjednocovania, nie rozbíjania spoločnosti, stranou faktov, nie konšpiračných teórií, stranou demokracie, nie fašizmu. Nemyslím si, že je to zveličené. Demokrati majú z toho, čo sa udialo, šancu získať. Veľa centristických Američanov a nestraníkov už nikdy nebude voliť republikánov, pokiaľ sa budú naďalej podkladať davu, ktorý je schopný všetkého,“ reagoval pre Pravdu expert na americkú politiku Timothy Galsworthy zo Sussexskej univerzity.