Pelosiová žiada vyvodenie trestnoprávnych následkov voči Trumpovi

„Žiaľ, osoba, ktorá vedie exekutívu, je narušený, zmätený, nebezpečný prezident Spojených štátov,“ povedala Pelosiová v úryvku z vopred nahratého rozhovoru, ktorý v nedeľu odvysiela stanica CBS. „Zostáva už len pár dní, pokiaľ budeme pred ním chránení. Urobil však niečo také závažné, že by mal byť trestne stíhaný,“ dodala.

Šéfka dolnej komory Kongresu žiada okamžitý odchod Trumpa z funkcie a hrozí ďalším procesom impeachmentu (ústavnej žaloby). Vo štvrtok vyzvala viceprezidenta Mikea Pencea, aby uplatnil 25. dodatok americkej ústavy a Trumpa odvolal.

Hoci sa funkčné obdobie úradujúceho prezidenta končí 20. januára, keď ho nahradí novozvolený prezident Joe Biden, Pelosiová i viacerí ďalší demokrati argumentujú, že každý ďalší deň, čo Trump zotrváva v Bielom dome, predstavuje nebezpečenstvo, píše agentúra DPA. Demokrati pripravili návrh uznesenia, na základe ktorého má byť Trump obžalovaný z podnecovania nepokojov – ten majú predstaviť v pondelok.

Trumpa pred trestným stíhaním chráni prezidentská imunita, ktorú však stratí s uplynutím jeho funkčného obdobia. Americké médiá v tejto súvislosti informovali, že Trump po voľbách z 3. novembra viackrát diskutoval so svojimi poradcami o možnosti, že by udelil milosť sebe samému. Išlo by pritom o bezprecedentný krok, konštatuje DPA s tým, že je sporné, či by bol právne prípustný. Americká ústava to však vyslovene nevylučuje.