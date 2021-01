COVID-19: Slovensko by s ivermektínom mohlo zachrániť stovky životov

Slovensko by nemalo čakať, kým Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučí používanie ivermektínu proti ochoreniu COVID-19, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že potom na trhu vznikne nedostatok tohto lieku. Zdôraznil to v rozhovore pre Pravdu slovenský vedec Ondrej Halgaš, ktorý pôsobí na Torontskej univerzite.

„Veľa lekárov má už výborné skúsenosti s ivermektínom pri liečbe COVID-19,“ upozornil odborník, ktorý sa venuje štruktúrnej biológii a biomedicínskemu výskumu.

Aké dôkazy existujú o účinnosti ivermektínu proti COVID-19?

Používajú ho napríklad u svojich pacientov aj pľúcni lekári a špecialisti na intenzívnu medicínu v Amerike. Mnohým už prešli rukami stovky COVID-19 pacientov. Manželský tím doktorov Jeana-Jacquesa Rajtera a Juliany Rajter z Floridy uverejnil v októbri svoje jarné dáta z používania ivermektínu. V skupine ťažko chorých pacientov toto liečivo znížilo úmrtnosť o viac ako 50 percent. Odvtedy ešte svoje liečebné postupy výrazne vylepšili. Treba zdôrazniť, že ešte výraznejšie výsledky sa dosahujú, keď sa ivermektín podá skôr, ako sa stav pacienta zhorší. Dr. Rajter o výsledkoch začiatkom decembra dokonca vypovedal pred výborom amerického Senátu.

Aký je názor WHO na ivermektín v boji proti COVID-19?

WHO skúma výsledky ivermektínu, vydanie odporúčania od tejto organizácie ešte chvíľu potrvá. Slovensko je však už dnes v nevýhodnej situácii. Zatiaľ čo v krajinách ako Nemecko, Francúzsko alebo Holansko je ivermektín dostupný v tabletkovej forme pre ľudí, na Slovensku to tak zatiaľ nie je. Nielenže teda treba povoliť jeho nasadenie pri liečbe COVID-19 v podobe úradného povolenia, je nevyhnutné aj zabezpečiť jeho dovoz na Slovensko. Ak budú štáty čakať až na vyhlásenie WHO, môže sa veľmi ľahko stať, že na trhu vznikne jeho nedostatok, čo by nasadenie ivermektínu znovu oddialilo. Z rastúcich čísel úmrtí je pritom zrejmé, že pacienti ho potrebujú teraz. Bolo by veľkou chybou strácať drahocenný čas.

Ako vyzerá používanie ivermektínu u pacientov?

Pri liečbe COVID-19 lekári typicky využívajú dávkovanie 0,2 mg/kg, teda zhruba 12 – 16 mg na dospelého človeka. Toto dávkovanie sa odvíja od schváleného dávkovania ivermektínu na liečbu parazitických chorôb ako svrab nórsky. Keďže ivermektín má výborný bezpečnostný profil, niektorí ho používajú aj v dávkovaní 0,4 – 0,6 mg/kg. Na rozdiel od iných liečiv, o ktorých sa pôvodne uvažovalo, ivermektín pomáha vo všetkých fázach ochorenia, pričom je zrejmé, že čím skôr, tým lepšie. Je základným princípom medicíny liečiť ochorenie čo najskôr. Čím dlhšie sa čaká, tým je liečba ťažšia. Je nepochopiteľné, že oficiálne odporúčania k včasnej liečbe COVID-19 vo vyspelých krajinách doteraz prakticky neexistujú.

Dá sa hovoriť aj o nejakých ďalších liekoch, ktoré prinášajú nádej proti tomuto ochoreniu?

Skúma sa viacero liečiv a mnohí lekári používajú aj iné postupy ako ivermektín. Napriklad STOIC štúdia z Oxfordu, ktorá skúmala účinky inhalovaného budesonidu v skorých fázach ochorenia bola nedávno ukončená a jej závery by mali byť čoskoro publikované. Ivermektín má však tú výhodu, že pomáha vo všetkých fázach ochorenia (čím skôr, tým lepšie), ako som už podčiarkol, a existuje veľa dát a hlavne osobných skúseností lekárov s jeho použitím.

