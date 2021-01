Slúžil Trumpovi, chceli ho obesiť. Pence sa musí rozhodnúť

Trump bude v Bielom dome maximálne do 20. januára. Potom ho vystrieda demokrat Joe Biden. Podľa televízie CNN, ktorá sa odvoláva na zdroje blízke Penceovi, však viceprezident zvažuje, že by sa Trumpa pokúsil zbaviť moci skôr. Mohol by to urobiť na základe 25. dodatku ústavy. Potreboval by však podporu väčšiny členov kabinetu. A keby Trump proti tomuto kroku namietal, o jeho osude by rozhodovali Snemovňa reprezentantov a Senát.

Pomstychtivý prezident

Pence 6. januára odmietol zasiahnuť do procesu, keď Kongres potvrdil výsledky prezidentských volieb z 3. novembra 2020, ktoré vyhral Biden. Ako šéf Senátu musel len skonštatovať víťazstvo demokrata na základe hlasovania elektorov v jednotlivých štátoch v pomere 306 ku 232.

Zasadnutie Kongresu však prerušili na niekoľko hodín trumpovskí extrémisti, ktorých na pochod na Kapitol vyzval samotný prezident. "Obeste Mikea Pencea,“ kričali niektorí a mali aj vztýčenú šibenicu. Trump sa podľa amerických médií počas nepokojov vôbec nezaujímal o osud vlastného viceprezidenta.

"Konečne videl jeho mieru pomstychtivosti,“ povedal pre CNN zdroj blízky Penceovi o tom, ako politik vníma správanie svojho šéfa.

"Keď bol viceprezident a jeho rodina v bunkri na Kapitole, prezident sa nesnažil zistiť, či je v poriadku, ani neodsúdil tých, čo hovorili, že viceprezidenta majú popraviť,“ uviedol ďalší zdroj pre televíziu NBC.

Je pritom jasné, že napriek výzvam Trumpa a jeho extrémistických podporovateľov, nemohol Pence zvrátiť výsledok volieb. "Oznámenie spočítania hlasov je len formalita. Viceprezident pri nej slúžil len ako otvárač obálok,“ pripomenul pre Pravdu politológ Kenneth Warren zo Saintlouiskej univerzity.

Keby sa však aj Pence rozhodol využiť 25. dodatok, je otázne, či by v kabinete našiel dostatočnú podporu. No zdá sa, že niektorí ministri by boli ochotní pripojiť sa.

Ústavná žaloba

Trump však asi už zajtra bude čeliť ústavnej žalobe v Snemovni reprezentantov. Avizovala to jej šéfka demokratka Nancy Pelosiová. Podporuje ju väčšina kongresmanov. Začiatok procesu impeachmentu potvrdili aj viacerí jej spolustraníci.

"Všetci vrátane predsedníčky Snemovne Nancy Pelosiovej by sme boli radšej, keby Donald Trump jednoducho urobil správnu vec a rezignoval. Alebo keby Mike Pence skutočne ukázal, že má chrbtovú kosť, a aspoň kvôli sebe a svojej rodine využil 25. dodatok. Keď sa nič z toho do pondelka nestane, tak predložíme ústavnú žalobu. Bude sa týkať podnecovania vzbury a očakávame, že o nej budeme počas týždňa hlasovať,“ povedal kalifornský kongresman Ted Liu pre CNN.

Impeachment však dvoma tretinami hlasov musí podporiť aj 100-členný Senát. V ňom majú prevahu republikáni, ale je možné, že niektorí by žalobu boli ochotní schváliť. No z Trumpovej strany znie aj vyplakávanie, že impeachment iba viac rozdelí krajinu a vraj je teraz potrebné sústrediť sa na upokojenie situácie.

"Momentálne udalosti a celé Trumpovo vládnutie ukázali, že americká demokracia je asi krehkejšia, akosi ktokoľvek myslel. A tiež, že USA nie sú žiarivým majákom demokracie ako kedysi. Na druhej strane si myslím, že politické inštitúcie v Spojených štátoch, v ktorých platí deľba moci a nezávislé súdnictvo, sa držali celkom dobre. Aspoň doposiaľ,“ reagoval pre Pravdu na dianie v USA Robert Shapiro, profesor politológie na Kolumbijskej univerzite.

Jacob Anthony Chansley (v strede), známy aj ako Jake Angeli alebo QAnon Šaman. Zatkli ho za útok na Kongres. Autor: SITA/AP, Manuel Balce Ceneta