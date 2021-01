Dvojmetrový plot a stovky príslušníkov Národnej gardy. Budova amerického Kongresu sa zmenila na pevnosť

Niekoľko dní po tom, čo do neho vtrhli priaznivci prezidenta Donalda Trumpa, obsadili sídlo amerického Kongresu príslušníci Národnej gardy. V reakcii na udalosti minulej stredy tu teraz budú hliadkovať 24 hodín denne a pri inaugurácii nastupujúceho prezidenta Joea Bidena by ich vo Washingtone mohlo byť až 20-tisíc, informovala agentúra Reuters.

Súčasťou posilnených bezpečnostných opatrení na Kapitole je aj približne dva metre vysoký plot. Zatiaľ čo časť nasadených gardistov hliadkovala pozdĺž plota alebo na ďalších stanovištiach, tí, ktorí mali voľno, počas stredy zaplnili chodby Kapitolu a odddychovali napríklad pod bustou prvého amerického prezidenta Georgea Washingtona alebo u podobizne toho 16., teda Abrahama Lincolna. Netradičné výjavy vyvolávali medzi novinármi a ďalšími komentátormi emotívne reakcie.

„Prial by som si, aby som dokázal opísať, aké to je, byť teraz na Capitol Hill. Ozbrojení vojaci úplne všade, oplotenie pozdĺž celého perimetra, vojaci v uniformách si dávajú pauzu na miestach, kde by normálne deti čakali na školské prehliadky. Zo všetkého najviac je toto najsmutnejšie,“ uviedol reportér televízie CNN Ryan Nobles.

„Veci zašli tak ďaleko, že Capitol Hill momentálne potrebuje prítomnosť armády 24/7,“ napísal na twitteri politický analytik Frank Luntz. Opatrenia sú podľa neho poľutovaniahodné, ale nutné.

Minulú stredu, keď ochrana budovy Kongresu nebola tak silná, sa dovnútra podarilo preniknúť stovkám výtržníkom, kvôli čomu muselo byť prerušené prerokovanie výsledkov prezidentských volieb. Teraz sa bezpečnostné zložky pripravujú na možnosť ďalších násilností, najmä v súvislosti s inauguráciou Trumpovho nástupcu Joea Bidena.

Šéf washingtonskej polície Robert Conteo v stredu uviedol, že budúcu stredu v hlavnom meste USA a jeho najbližšom okolí očakáva nasadenie viac ako 20-tisíc príslušníkov Národných gárd. Podľa denníka The New York Times nie je jasné, aká veľká časť z nich bude ozbrojená. Federálna vláda však umožnila ozbrojení tých gardistov, ktorí budú strážiť Kapitol.