Pozná šéfa CIA. Je skúpy na slovo, ale každý ho počúva, tvrdí Valášek

Ako William Burns pôsobí, ako pracuje s ľuďmi?

Tomáš Valášek.

Je mimoriadne diskrétny, taktný, múdry a zároveň je veľmi cieľavedomý. Vie, čo chce. Je to vzácna kombinácia vlastností. O diplomatoch sa hovorí, že sú to ľudia, ktorí vás pošlú do pekla spôsobom, že sa na to tešíte. Burns je presne taký. Vie si vás získať pre vec, ktorá možno ani nie je vo vašom záujme, alebo ste nad ňou nerozmýšľali. Ale dokáže vás presvedčiť. Burns je introvert. Nepredvádza sa, čo je určite dobrý predpoklad na prácu šéfa CIA. Má skúsenosti s najťažšími diplomatickými rozhodnutiami. Tajne rokoval s veľmi komplikovaným partnerom, keď viedol rokovania s Iránom, ktoré sa skončili dohodou o jadrovom programe Teheránu.

Šéfoval vám. Ako komunikuje?

Burns vkladá dôveru do ľudí. Mal som slobodu konať, ako som považoval za vhodné. Burns vždy dával veľký dôraz na detaily. Nikdy nespochybňoval filozofiu, ktorú som zvolil, ale preveroval, či to mám premyslené. Burns je človek, ktorý je skúpy na slovo. Čo je zase asi dobre, keď má byť šéfom tajnej služby (smiech). Burns radšej veci vysvetlí 20 slovami ako 200. Je potrebné ho veľmi pozorne počúvať, lebo všetko, čo hovorí, myslí smrteľne vážne. Veci hovorí raz. Nie dvakrát či trikrát.

Je zaujímavé, že je skúpy na slovo, ale druhej strane viedol náročné diplomatické rokovania, ako ste spomenuli. A niekedy sú tie vyjednávania aj o hľadaní toho, ako vyjadriť veci, ktoré môžu byť nepríjemné partnerom.

Pri takýchto rokovaniach nejde o kvantitu slov, ale o ich kvalitu. O ich význam a vážnosť. Či si za nimi stojíte a máte ich premyslené. Teda, či to, čo poviete, bude mať aj následky. Burns si veľmi starostlivo vyberá slová. Môžete sa rozhodnúť, že si ich nevypočujete, ale on vás už potom nebude brať vážne. Burnsov komunikačný štýl núti ľudí, aby mu venovali pozornosť. Je to veľmi šikovná stratégia a nie je jediný, koho som videl, ako ju používa. Burns hovorí málo a potichu a tým si vynucuje pozornosť, ktorá je však zároveň postavená na jeho reputácii, ktorou si získal aj ľudí, ktorí mu nie sú v politike blízki. Všetci visia na každom jeho slove. Je to úžasná moc a je to efektívne.

Burns pracoval ako diplomat. Nebol priamo spojený so svetom tajných služieb. Prečo si ho Biden vybral za šéfa CIA?

Určite to nie je bezprecedentné. Stačí sa pozrieť, koľko bývalých šéfov CIA vzišlo zo spravodajských kruhov a koľkí boli z iného prostredia. Nájdeme medzi nimi senátorov či ľudí s vládnymi manažérskymi skúsenosťami. Na funkciu riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby sú potrebné dve veci. Šéf CIA musí mať manažérske schopnosti. Je to obrovská agentúra. A po druhé je nevyhnutné, aby mal politický cit a takt. Musí vedieť, čo je prijateľné a čo je za hranou. Reputácia vlády môže padnúť na zásadnom prešľape riaditeľa CIA, a pritom sa to môže týkať niečoho, čím sa prezident ani úplne priamo nezaoberá. Je to funkcia, ktorá viac ako po odborných skúsenostiach zo špionáže volá po manažérskych schopnostiach a zdravom politickom cite. Burns to do bodky spĺňa a ešte má aj niečo viac.