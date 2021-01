Nácvik inaugurácie Bidena sa posunie pre obavy o bezpečnosť

Bidenov tím údajne pre zvýšené obavy o bezpečnosť zrušil aj jeho pondelňajšiu cestu vlakom Amtrak z domovského Wilmingtonu v štáte Delaware do Washingtonu, píše agentúra Reuters.

Biden požiadal Lisu Monacovú, bývalú poradkyňu exprezidenta Baracka Obamu pre otázky vnútornej bezpečnosti, aby bola jeho poradkyňou čo sa týka bezpečnosti nadchádzajúcej inaugurácie.

Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray predtým uviedol, že FBI preveruje osoby, ktoré by mohli narušiť bezpečnosť slávnostnej inaugurácie, ktorá sa uskutoční 20. januára. Americké úrady varovali, že vo Washingtone a všetkých 50 štátoch USA sú naplánované ozbrojené protesty, ktoré by mohli prerásť do násilností.

Obavy narástli po tom, čo minulý týždeň do budovy Kongresu vtrhol dav podporovateľov Donalda Trumpa v snahe zabrániť konečnému potvrdeniu víťazstva demokrata Bidena v prezidentských voľbách. Trump svojich stúpencov najprv povzbudzoval, aby sa vydali na pochod smerom ku Kapitolu, no neskôr násilie, ku ktorému došlo, odsúdil.

Americký viceprezident Mike Pence vo štvrtok prisľúbil, že zaistí bezpečné odovzdanie moci novozvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Biden predstavil nový záchranný balík

Novozvolený americký prezident v piatok predstavil návrh zákona o pomoci pre podniky a občanov USA postihnutých koronavírusovou pandémiou vo výške 1,9 bilióna dolárov (1,56 bilióna eur). Informovala o tom agentúra AFP.

„Počas tejto pandémie nie vlastnou vinou stratili milióny Američanov dôstojnosť a rešpekt, ktorý prináša práca a výplata,“ uviedol v noci na piatok Biden, ktorého cituje britský denník The Guardian. Dodal, že mnoho Američanov si nemôže dovoliť platiť nájom alebo hypotéku a často ani nakúpiť potraviny.

Jeden bilión dolárov z balíka pôjde na priamy jednorazový príspevok v hodnote 1400 dolárov pre väčšinu Američanov. Obyvatelia USA tak spolu s príspevkom vo výške 600 dolárov, ktorý bol schválený Kongresom vlani v decembri, dostanú dokopy 2000 dolárov priamej finančnej pomoci, informovala americká televízna stanica CNN.

Na pomoc pre podnikateľov vyčleňuje návrh zákona 440 miliárd dolárov. Štátne, lokálne a kmeňové vlády dostanú dokopy 350 miliárd dolárov. Záchranný balík ďalej podporí americký vakcinačný program a testovanie na COVID-19 sumou 160 miliárd dolárov.

Takzvaný Záchranný plán pre Ameriku by zároveň zvýšil federálnu minimálnu mzdu na 15 dolárov na hodinu.

Demokrat Joe Biden, ktorý sa prezidentského úradu ujme 20. januára, ďalej avizoval aj osobitný „ozdravný“ balíček, zameraný na vytvorenie „miliónov“ nových pracovných miest v odvetví priemyselnej výroby. Následkom pandémie koronavírusu totiž v USA prišli o prácu desiatky miliónov ľudí, pripomína AFP

„Použijeme doláre daňových poplatníkov na obnovu Ameriky. Budeme nakupovať americké výrobky, čím podporíme milióny pracovných miest v americkom priemysle a posilníme našu konkurencieschop­nosť v čoraz konkurenčnejšom svete,“ uviedol Biden. Dodal, že podrobnosti druhého balíčku predstaví budúci mesiac počas spoločného zasadnutia oboch komôr amerického Kongresu.