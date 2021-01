CDU si volí šéfa. V tieni Merkelovej a vírusu

Obrovská zmena

Bude to obrovská zmena v rámci nemeckej, ale aj svetovej politiky. Veď kancelárkou je od roku 2005 Angela Merkelová a je veľmi pravdepodobné, že jej CDU voľby na jeseň vyhrá. No nemecká politička už skôr oznámila, že končí a nebude sa uchádzať o ďalšie funkcie.

Zjazd CDU sa začána dnes a výsledok hlasovania bude známy zajtra. Kandidáti sú traja. Friedrich Merz je podľa posledných prieskumov favoritom. Trochu za ním zaostáva Armin Laschet a Norbert Röttgen dúfa, že kde sa dvaja bijú, tretí zvíťazí.

"Predpokladám, že boj o líderstvo v CDU vyhrá Merz. Vyzerá to tak, že veľká časť kresťanských demokratov si želá návrat ku konzervatívnejšej politike v oblastiach, ako sú hospodárstvo, sociálne reformy a najmä migrácia. Merz je jediným uchádzačom, ktorý je predstaviteľom výraznejšieho rozchodu s Merkelovej érou a má potenciál, aby to zúročil v septembrových voľbách ako kandidát na kancelára,“ uviedol pre Pravdu politológ Christian Schweiger z Technickej univerzity v Chemnitzi.

Podľa experta na nemeckú politiku Erica Langenbachera z Georgetownskej univerzity čelí CDU dileme. "Ak sa pohne doprava, čo je Merzov plán, tak sa od strany môže odvrátiť veľa centristicky orientovaných voličov. Keď zostane v takpovediac Merkelovej politickom strede, ktorý predstavuje Laschet, tak sa jej môže stať, že jej podporovateľov bude preberať Alternatíva pre Nemecko (AfD). Oba prístupy v sebe skrývajú riziká aj možné zisky. Niekedy je jednoducho potrebné sa strategicky rozhodnúť a všetky hypotézy preverí realita. Testom pre kresťanských demokratov budú voľby v septembri, ale už aj marcové hlasovanie v Bádensku-Württembersku,“ skonštatoval pre Pravdu Langenbacher.

Odborník si však nemyslí, že Merz bude skutočne schopný osloviť voličov CDU, ktorí prešli k AfD. "Najmä nie tých, čo sú z východu Nemecka. AfD sa tu stáva stranou regionálnej identity. Merz o sebe tvrdí, že nie je retro. Ale nedá sa povedať, že by sa jeho politické pozície týkajúce sa daní, migrácie, multikulturalizmu či práv sexuálnych menšín od roku 1998 nejako vyvinuli. Okrem toho, Merz je milionárom aj vďaka práci pre medzinárodnú investičnú spoločnosť BlackRock. Neviem, ako si chce na základe toho získať voličov,“ povedal Langenbacher.

Volebný kompromis?

Ak sa ukáže, že Merz je predsa len príliš kontroverzný, mohla by to byť v boji o predsednícke kreslo šanca pre Röttgena. V súčasnosti šéfuje zahraničnému výboru nemeckého Bundestagu. V rokoch 2009 až 2012 pôsobil ako minister životného prostredia v Merkelovej vláde. No kancelárka ho vyhodila po tom, čo ako líder konzervatívcov v Severnom Porýní-Vestfálsku v tejto spolkovej krajine jasne prehral voľby.

"Röttgen nakoniec môže byť prekvapujúcim víťazom a zasadnúť do kresla predsedu. V posledných mesiacoch sa mu podarilo zviditeľniť sa,“ reagoval Schweiger.

Je možné, že Röttgen by ako líder strany netrval na tom, aby bol vo voľbách kandidátom na kancelára. Mohlo by to otvoriť cestu pre momentálne populárnejších politikov – šéfa bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Markusa Södera alebo pre ministra zdravotníctva Jensa Spahna.

Delegáti vyberú predsedu CDU elektronicky, musia však svoju voľbu potvrdiť aj korešpondenčne. Preto výsledok hlasovania strana formálne oznámi až 22. januára.