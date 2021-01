Komunisti žiarlia. Čo sa stalo najslávnejšiemu čínskemu miliardárovi?

Limity moci

No zdá sa, že moc a vplyv druhého najbohatšieho Číňana narazila na limity. Maa už približne dva mesiace nikto verejne nevidel. Ako pre agentúru Bloomberg povedal pracovník hudobného baru HHB Music House v Šanghaji, čínsky miliardár sa už dlhšie neukázal ani tam. Populárne miesto je blízko jednej z centrál spoločnosti Alibaba. Ma tam zvykol chodiť aspoň raz do mesiaca. HHB Music House otvorili začiatkom roku 2019 manažéri z Alibaby. Spoločnosť sa pre Bloomberg odmietla vyjadriť, kde sa nachádza jej zakladateľ.

Čo sa deje s čínskym miliardárom? Ma nie je len obyčajný podnikateľ. Jeho spoločnosť Alibaba je čínskou odpoveďou na globálny rozvoj technológií, ktorý nepozná hranice. Ale aj pre úspešných pravidlá stále určuje režim v Pekingu. Najmä od nástupu šéfa komunistov Si Ťin-pchinga v roku 2012, ktorý dáva väčší dôraz nielen na kontrolu strany, ale celej spoločnosti. Ma bol zvyknutý fungovať samostatnejšie. V roku 2018 však čínske štátne médiá oznámili, že miliardár je členom komunistickej strany. Podľa odborníkov to bol jasný odkaz, že Ma si musí uvedomiť, kam patrí. Naznačuje jeho momentálna verejná absencia, že slávny boháč to dostatočne nepochopil?

V októbri Ma verejne kritizoval čínsku vládu a jej prístup k riadeniu ekonomiky. Nepáčili sa mu najmä bankové a finančné regulácie. "Nemôžeme riadiť vlakovú stanicu tak, ako riadime letisko. Nemôžeme regulovať budúcnosť včerajšími prostriedkami,“ citoval Maa denník Guardian.

Výsledkom vystúpenia bolo, že čínske úrady začiatkom novembra na poslednú chvíľu zablokovali prvú verejnú ponuku akcií finančnej spoločnosti Ant Group, čo je dcérska spoločnosť firmy Alibaba. Ma preto prišiel minimálne o tri miliardy dolárov a predvolali si ho regulačné úrady. Podľa denníka Financial Times však miestne médiá nemôžu o prípade slobodne informovať.

"Čínskym komunistom sa očividne nepáči, že Ma verejne kritizoval vládne regulácie. Chcú ukázať, že nikto si nemôže myslieť, že je dôležitejší ako strana. Okrem toho vláda pripravuje veľké protimonopolné zákony. Je celkom možné, že Maovo impérium táto legislatíva zasiahne medzi prvými,“ reagoval pre Pravdu Rana Mitter, profesor histórie a politiky modernej Číny na Oxfordskej univerzite.

Čínska debata

Faktom však je, že je veľmi zložité nazrieť do diania za kulisami čínskeho režimu. Preto je veľmi zložité povedať, či Ma skončil vo väzbe alebo v domácom väzení. Viacerí odborníci sa skôr prikláňajú k názoru, že miliardár pokladal za rozumné stiahnuť sa do ústrania.

"Ma má obrovské množstvo peňazí a mimoriadny vplyv a moc. Až taký, že konkuroval komunistickej strane. Preto by nebolo prekvapujúce, keby ho režim začal pokladať za hrozbu, o čom môže svedčiť aj zastavenie prvej verejnej ponuky akcií firmy Ant Group,“ skonštatoval pre Pravdu expert na čínsku politiku Lawrence Reardon z univerzity v New Hampshire.

Podľa Petra Griesa, riaditeľa Čínskeho inštitútu na Manchesterskej univerzite, sa ukazuje, že Si Ťin-pching žiarli na každého, kto by v krajine mohol byť centrom nezávislej moci. "Je to prístup, ktorý mu pomohol skonsolidovať vlastné postavenie. Ale rozhodnutia v Pekingu stále viac závisia len od jedného človeka. Si neznáša kritiku, bez ohľadu na to, či je skutočná alebo nie. Smeruje to k tomu, že okolo neho zostanú len pritakávači, ktorí mu vždy povedia áno. No bez otvorenej diskusie o vážnych domácich a medzinárodných problémoch, ktorým Peking čelí, sa zvyšuje pravdepodobnosť, že Čína sa zapletie do krízy,“ povedal pre Pravdu Gries.