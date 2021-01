ONLINE: Komisia WHO skritizovala WHO a aj Čínu

Vývoj počtu vyliečených V grafe je znázornený počet vyliečených za deň a celkový počet vyliečení za deň celkový počet vyliečených 14 dní

19:55 Celoštátne testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Banská Bystrica zrealizuje až počas víkendu 23. a 24. januára. Záujemcovia môžu využiť rezervačný systém, ktorý sa osvedčil v uplynulé dni počas komunitného cieleného testovania v meste pod Urpínom.

„V týchto chvíľach samospráva zisťuje záujem z existujúcej databázy zdravotníkov, ktorí pomáhali pri zabezpečovaní dvoch kôl celoplošného i komunitného testovania," vysvetlila hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.

Banskobystrická samospráva predpokladá, že počas najbližšieho víkendu bude o skríningové testovanie zvýšený záujem. Pre všetkých záujemcov majú byť počas víkendu v Banskej Bystrici k dispozícii mobilné odberné miesta (MOM) a navýši sa i počet odberných tímov. Celkový počet MOM bude závisieť od toho, či sa podarí zabezpečiť dostatočný počet zdravotníkov.

19:38 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Peking mali konať rýchlejšie, keď sa ochorenie COVID-19 prvýkrát objavilo v Číne. K tomuto záveru dospela nezávislá skupina vyšetrujúca celosvetovú reakciu na výskyt nákazy koronavírusom. Nezávislú komisiu pre pripravenosť a reakciu na pandémiu zriadila samotná WHO. Vo svojej správe uviedla, že hodnotenie „časovej postupnosti skorej fázy nákazy prinieslo záver, že bolo možné konať rýchlejšie, a to už na základe prvých prejavov“.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Skupina desiatich vedcov Svetovej zdravotníckej organizácie v čínskom meste Wu-chan skúmali pôvod koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvolal celosvetovú pandémiu.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: TASR/AP, Ng Han Guan

Dodala aj to, že je „jasné“, že miestne a celoštátne zdravotnícke úrady v Číne mohli v januári zaviesť opatrenia na ochranu verejného zdravia „dôraznejšie“. Komisia kritizovala aj WHO za pomalé reagovanie na začiatku krízy a poukázala na to, že organizácia zvolala svoj krízový štáb až 22. januára 2020. Tento štáb ani neodsúhlasil vyhlásenie nákazy nového koronavírusu za „stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC)“, čo je v jeho ponímaní najvyšší stav núdze. Štáb tak urobil až o týždeň.

„Nie je jasné, prečo sa štáb nestretol skôr, a urobil to až v tretí januárový týždeň. Nie je jasné ani to, prečo sa na prvom stretnutí nedokázal dohodnúť na vyhlásení PHEIC," píše sa v správe. WHO čelila od začiatku krízy tvrdej kritike za svoje reakciu na šírenie koronavírusu – kritici jej vyčítali, že nevyhlásila včas pandémiu, ale aj to, že neodporučila nosenie rúšok.

19:05 Rakúsko predĺžilo kontroly, ktoré kvôli koronavírusu zaviedlo v sobotu 9. januára na hraniciach so Slovenskom a Českou republikou. Platiť majú do 7. februára. Rakúsko kontroly zaviedlo pred 10 dňami, o niekoľko dní neskôr, v noci zo stredy na štvrtok, potom uzavrelo 45 menších prechodov s oboma susedmi.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Uzavretý Cyklomost slobody, ktorý spája rakúsky a slovenský breh.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: TASR, Dano Veselský

Pre ľudí cestujúcich do Rakúska už platí povinnosť desaťdňovej karantény. Po piatich dňoch možno izoláciu predčasne ukončiť, a to s negatívnym výsledkom PCR testu. Výnimku majú pendleri a nákladná doprava. Od piatku navyše platí povinnosť on-line registrácia pred vstupom do Rakúska.

Rakúska vláda okrem toho v nedeľu oznámila, že v krajine bude kvôli šíreniu sa koronavírusu súčasná plošná uzávera predĺžená o dva týždne do 7. februára a zároveň sa sprísnia niektoré existujúce pravidlá. Obchody, služby alebo múzeá budú môcť otvoriť 8. februára, pokiaľ dovtedy klesne sedemdňový priemer nových nakazených zhruba na 50 na 100-tisíc obyvateľov. Reštaurácie a hotely ale budú môcť obnoviť prevádzku najskôr v marci. Po novom má platiť povinnosť nosiť v obchodoch, na úradoch a vo verejnej doprave respirátory typu FFP2.

18:40 Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa v Žiline uskutoční v sobotu (23. 1.) a nedeľu (24. 1.) na základe rozhodnutia krízového štábu mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík. Na výpomoc počas celoplošného testovania mesto hľadá zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov. „Všetci, ktorí majú záujem pomôcť pri celoplošnom testovaní v Žiline, by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov. Prihlásiť sa môžu do utorka 19. januára do polnoci v on-line registračnom formulári na internetovej stránke https://koronavirus.zilina.sk/…m-testovani/ . Prihlásených záujemcov bude následne kontaktovať Mestský úrad v Žiline s ďalšími informáciami,“ povedal Miškovčík.

Doplnil, že pomoc administratívnych pracovníkov je odmenená sumou 100 eur (brutto) na deň, dobrovoľnícka výpomoc nie je honorovaná. „Okrem uvedeného personálu hľadá mesto na výpomoc počas celoplošného testovania aj zdravotníkov, ktorí budú vykonávať testovanie občanov. Mesto žiada o pomoc lekárov, sestry, zdravotníckych záchranárov, pôrodné asistentky, praktické sestry či študentov lekárskej fakulty (5., 6. ročník) alebo ošetrovateľstva (2. – 5. ročník). Zdravotníckemu personálu prislúcha za prácu odmena 15 eur (brutto) za hodinu,“ uviedol hovorca mesta.

18:30 V Košiciach sa začne ďalšie kolo celoplošného testovania od utorka 19. januára. Mesto otvorí šesť odberných miest, a to v Kulturparku, v Amfiteátri, v areáli U. S. Steelu, na Magistráte mesta, v Spoločensko – relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva a vo Výmenníku Važecká na Galaktickej ulici na sídlisku Nad jazerom. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Vo štvrtok sa od 16:00 do 20:00 spustí celomestské testovanie na ďalších minimálne 60 odberných miestach, kde bude k dispozícii vyše 100 odberných tímov. Budú to hlavne základné školy a budovy mestských častí. Zväčša pôjde o rovnaké miesta, ktoré fungovali aj počas oboch tohtoročných testovaní. Podrobné informácie o všetkých odberných miestach v jednotlivých mestských častiach bude mesto Košice aktualizovať na webstránke korona.kosice.sk,“ uviedol Fabian. Mesto chce zlepšiť komfort pri testovaní, zminimalizovať čakanie a zvýšiť tak bezpečnosť občanov. K tomu dopomôže aj aplikácia eRegistrácia na testovanie.

18:12 Niektoré nemocnice v Poľsku prerušili vakcináciu proti ochoreniu COVID-19, pretože nedostali očakávané dodávky očkovacej látky spoločnosti Pfizer. Predstaviteľ vlády Michal Dworczyk, ktorý kontroluje proces vakcinácie, v pondelok povedal, že najnovšia dodávka dopravená cez víkend bola prinajmenšom o 50 percent menšia, ako sa očakávalo. Vláda podľa jeho slov musí urobiť zmeny v národnom harmonograme vakcinácie, ktorá sa začala koncom decembra.

Nemocnice v regióne poľského mesta Štetín na severozápade krajiny a v Krakove na juhu v pondelok dočasne očkovanie zastavili s odôvodnením, že nedostali požadované nové dávky očkovacej látky. Z približne 1,5 milióna dávok, ktoré Poľsko obdržalo, vláda polovicu odložila pre očkovanie druhou dávkou. Vakcinácia druhou dávkou by sa v Poľsku mala začať tento týždeň.

17:07 Celonárodné plošné testovanie a jeho výsledky sú medicínsky nezmysel. Skonštatoval to nezaradený poslanec NR SR Richard Raši, ktorý pôsobí v strane Hlas-SD. „Je to ako keby sme povedali, že ak sa dám dnes otestovať, tak ma bude vírus dva týždne obchádzať," skonštatoval.

Pripomenul, že tak ako na prelome októbra a novembra ľudia dostanú modrý certifikát – priepustku na slobodu, hoci nikto nezaručí, že sú naozaj negatívni a nemôžu sa nakaziť priamo na testovaní alebo kedykoľvek po ňom.

„Na celonárodné plošné testovanie nie je Slovensko pripravené, máme málo mobilných odberových miest a opäť to hodíme len na samosprávy, ktoré budú musieť zabezpečiť testovacie miesta a zdravotníkov. A najmä tí už teraz nestíhajú, sú vyčerpaní, unavení a teraz ich budeme nútiť testovať až deväť dní, počas ktorých enormne zvyšujeme riziko ich nakazenia sa a zdravotníci nám budú chýbať v nemocniciach a v ambulanciách," skonštatoval Raši.

14:20 Objednávkový formulár na testovanie je od 13:00 opäť sprístupnený verejnosti. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Beňadiková s tým, že všetky technické zložky od nedeľňajšieho večera pracovali na opätovnom spustení formuláru.

„Počas tlačovej konferencie, kedy bola informácia o skríningovom testovaní prostredníctvom mobilných odberových miest oznámená, zaregistrovalo Národné centrum zdravotníckych informácií v priebehu 15 minút takmer pol milióna požiadaviek na testovanie antigénovými aj PCR testami, čo je niekoľkonásobné prevýšenie dennej kapacity, na ktorú je objednávkový systém Moje ezdravie v štandardnom režime nastavený,“ uviedla Beňadiková. NCZI preto z dôvodu technického riešenia situácie dočasne zamedzilo prístup verejnosti k týmto formulárom.

14:11 V bratislavskom Ružinove začali v pondelok s očkovaním proti koronavírusu v domovoch seniorov. Ako prví podstúpili očkovanie zamestnanci a prevažne imobilní klienti na Pivoňkovej ulici. Následne sa očkovací tím presunie do Ružinovského domova seniorov (RDS) na Sklenárovej ulici, ktorý je najväčším zariadením svojho druhu na Slovensku a pod ktorý spadá aj zariadenie na Pivoňkovej ulici.

„Očkovanie seniorov sa začalo v Ružinovskom domove seniorov v pobočke na Pivoňkovej ulici. Od rána sú očkovaní zamestnanci a už aj seniori. Prvou očkovanou bola pani Helenka. Podľa informácií prítomných z ministerstva zdravotníctva išlo o vôbec prvú zaočkovanú klientku domovov dôchodcov na Slovensku,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.

13:41 Nemecko posilní monitorovanie variantov koronavírusu. Dôvodom sú obavy z toho, že niektoré varianty vírusu sa môžu šíriť rýchlejšie alebo spôsobovať vážnejší priebeh ochorenia. Minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok povedal novinárom, že nariadil laboratóriám, aby sekvenovali genóm 5 % z pozitívnych vzoriek. V prípade poklesu počtu prípadov by mali sekvenovať genóm do 10 % z pozitívnych vzoriek.

Spahn podotkol, že Veľká Británia, kde zaznamenali jeden z variantov, ktorý je podľa všetkého infekčnejší, má veľmi silnú sieť sledovania. V Nemecku za uplynulý deň potvrdili 7 411 nových prípadov nákazy koronavírusom a 214 súvisiacich úmrtí. Víkendové čísla však často nebývajú úplné, upozorňuje agentúra AP.

13:20 Prví zaočkovaní, ktorí už v decembri dostali v Maďarsku vakcínu proti koronavírusu, podstúpili v týchto dňoch očkovanie druhou dávkou vakcíny Pfizer-BioNTech. Informoval o tom v pondelok na Facebooku šéf maďarského rezortu ľudských zdrojov Miklós Kásler, podľa ktorého ide najmä o pracovníkov zdravotníctva.

Šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová podľa spravodajského servera Index.hu povedala, že v utorok budú vyčerpané doterajšie zásoby vakcín. Zároveň ale príde ďalšia zásielka očkovacej látky od spoločnosti Pfizer-BioNTech dostačujúca pre zaočkovanie 35.685 osôb. Podľa jej slov tí, ktorí dostali prvú dávku vakcíny, majú zarezervovanú aj druhú dávku. Zo 130.000 vakcín proti vírusu SARS-CoV-2, ktoré doteraz prevzalo Maďarsko, zaočkovali od vlaňajšieho 26. decembra 123.188 ľudí, čo predstavuje 1,26 percenta obyvateľstva.

12:37 Mesto Prievidza plánuje pomôcť pri rozšírení testovacích kapacít na takzvanom skríningovom testovaní obyvateľstva na COVID-19. Počas víkendu 23. a 24. januára predbežne plánuje vytvoriť 25 odberných miest. Informovala o tom v pondelok samospráva na oficiálnej stránke mesta.

11:58 Nemocnice v Michalovciach a Humennom začali v pondelok s očkovaním zdravotníckych pracovníkov proti ochoreniu COVID-19. Ako vyplýva z registračného formulára na internetovej stránke korona.gov.sk, všetky aktuálne dostupné termíny sú v humenskej nemocnici už obsadené, v nemocnici v Michalovciach je, naopak, stále k dispozícii 520 dávok vakcín.

Ako TASR informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková, v nemocnici v Michalovciach zriadili na účely očkovania proti ochoreniu COVID-19 vakcinačné centrum na Duklianskej ulici. „Pripravených je päť ambulancií s celkovou dennou kapacitou približne 300 ľudí,“ priblížila s tým, že pracovisko bude v prevádzke od 9.00 do 15.30 h.

Očkovanie v humenskej nemocnici sa realizuje vo vakcinačnom centre na ulici Nemocničná 7 v pavilóne A. Tam sú pripravené tri ambulancie s dennou kapacitou približne 200 zaočkovaných. Centrum bude otvorené v čase od 8.00 do 15.00 h. Aktuálne dostupné termíny na zaočkovanie sú určené pre zdravotníckych pracovníkov, osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych pracovníkov.

11:52 Na 77 percent má Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove obsadené lôžka pre pacientov s ochorením COVID-19. Celkovo je v nemocnici pre nich vyčlenených 149 lôžok.

Ako pre TASR uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková, k pondelku je na covidových lôžkach hospitalizovaných 114 pacientov. „Z toho sú 14 suspektní, čaká sa na výsledok testu, ôsmi sú na COVID jednotke intenzívnej starostlivosti. Desiati sú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, z nich deviati s podporou umelej pľúcnej ventilácie,“ uviedla Cenková.

11:33 Austrália pravdepodobne v tomto roku úplne neotvorí svoje hranice, hoci väčšina jej populácie bude zaočkovaná proti koronavírusu. Povedal to minister zdravotníctva Brendan Murphy, keď dostal otázku v súvislosti s eskaláciou pandémie v iných krajinách. „Myslím si, že počas väčšej časti tohto roka budeme pokračovať vo výrazných obmedzeniach na hraniciach,“ vyjadril sa v pondelok pre televíznu stanicu ABC. Informuje o tom portál bbc.com.

„Aj keď budeme mať veľkú časť populácie zaočkovanú, nevieme, či to bude brániť šíreniu vírusu,“ povedal minister a dodal, že podľa neho bude určitý čas naďalej platiť požiadavka na karanténu pre cestujúcich ľudí. Občania Austrálie, cudzinci s trvalým pobytom v krajine a tí, ktorí majú výnimku na pricestovanie do Austrálie, môžu do krajiny vstúpiť, ak absolvujú 14-dňovú karanténu v hoteli na svoje vlastné náklady.

10:59 Vakcínu proti koronavírusu dostane v Británii každú minútu v priemere 140 ľudí. Uviedol to v pondelok Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín, píše agentúra Reuters.

V Británii zaočkovali podľa najnovších údajov prvou dávkou vakcíny 3 857 266 ľudí a obe dávky dostalo doteraz 449 736 osôb. „Ide to dobre, očkujeme prvou dávkou v priemere 140 ľudí každú minútu,“ poznamenal Zahawi s tým, že v niektorých oblastiach krajiny je tempo vakcinácie ešte rýchlejšie.

9:47 Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 875 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo v tomto čase 68 ľudí. Informoval o tom v pondelok operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

Po raste počtu nakazených, ktorý zaznamenali v prvý januárový týždeň, postupne klesá výskyt infikovaných. Uplynulý týždeň dosiahol denný priemer prírastku nakazených 1292, pričom taký nízky počet evidovali v Maďarsku naposledy vlani v októbri.

9:16 Česká republika zaznamenala za nedeľu 2618 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to z údajov zverejnených v pondelok ráno na oficiálnej webovej stránke ministerstva zdravotníctva ČR.

V porovnaní s minulou nedeľu ide o pokles o 1700 nakazených a zároveň je to najnižší denný prírastok od začiatku roka. Počet vykonaných testov však bol podľa televíznej stanice ČT24 druhý najnižší v roku a miera pozitivity tak stále predstavuje 30 percent. (čt24, novinky.cz, mzcr.cz, tasr)

9:08 Mesiac po začatí hromadného očkovania proti koronavírusu v Izraeli sa vďaka vakcíne počet novonakazených výrazne znížil. Vyplýva to z výsledkov prvej štúdie najväčšej izraelskej poisťovne Klalit.

Už dva týždne po podaní prvej dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BionTech bol počet pozitívne testovaných osôb nad 60 rokov značne nižší. Tá porovnávala skupinu zhruba 200-tisíc ľudí starších ako 60 rokov, ktorí dostali vakcínu, s porovnateľnou skupinou nezaočkovaných osôb, priblížil Ran Balicer, ktorý pôsobí v oblasti verejného zdravia v poisťovni Klalit. „Podiel pozitívne testovaných – či už príznakových alebo bezpríznakových – bol v zaočkovanej skupine o 33 percent nižší než v skupine, ktorú tvorili dosiaľ nezaočkovaní ľudia,“ uviedol Balicer.

„Je to zaujímavá veková skupina, čo sa týka účinnosti očkovacej látky,“ povedal v rozhovore pre agentúru DPA. Epidemiológ, ktorý je členom tímu odborníkov poskytujúcich rady vláde, povedal, že ide o „povzbudivý výsledok. Ukazuje totiž, že očkovacia látka je účinná aj pre starších ľudí“. Z tohto dôvodu Balicer počíta s tým, že v krátkom čase počet ťažkých prípadov pacientov s koronavírusom klesne. (orf, dpa, tasr)

8:18 V Brazílii sa v nedeľu začalo očkovanie proti Covidu-19. Stalo sa tak hneď po tom, ako regulačný úrad Anvisa vydal povolenie pre núdzové použitie dvoch vakcín – od britsko-švédskej farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca a čínskej firmy SinoVac (vakcína CoronaVac).

Ako prvá Brazílčanka bola zaočkovaná 54-ročná zdravotná sestra v meste Sao Paulo. Dávku dostala v priamom televíznom prenose v prítomnosti Joaa Doriu, guvernéra štátu Sao Paulo. Na začiatku očkovacej kampane je však v Brazílii k dispozícii iba menej účinná vakcína CoronaVac vyvinutá v spolupráci s brazílskym výskumným ústavom Butantan.

Začiatku očkovania predchádzal v Brazílii politický boj, pretože prezident Jair Bolsonaro sa o očkovaní vyjadruje pohŕdavo a dokonca zastavil ministra zdravotníctva, keď chcel kúpiť dávky vakcíny SinoVac. Joao Doria, ktorému sa podarilo zazmluvniť šesť miliónov dávok vakcíny, je považovaný za najdôležitejšieho politického oponenta Bolsonara.

Brazília od začiatku pandémie zaregistrovala 8 488 099 prípadov nákazy a oficiálny počet obetí dosiahol 209 847, čo sú najhoršie údaje na svete po USA a Indii. (afp, tasr)

7:14 Napriek rozbiehajúcemu sa očkovaniu proti koronavírusu je nepravdepodobné, že by Austrália tento rok otvorila svoje hranice pre cestujúcich zo zahraničia. Pre verejnoprávnu televíziu ABC News to v pondelok uviedol tajomník ministerstva zdravotníctva Brendan Murphy.

„Myslím si, že po väčšinu tohto roka zostanú na hraniciach v platnosti zásadné obmedzenia,“ povedal Murphy. „Aj keď bude zaočkovaných veľa obyvateľov, nevieme, či to zabráni prenosu vírusu… Je pravdepodobné, že karanténa bude ešte nejaký čas pokračovať,“ dodal Murphy.

Austrálske hranice sú od marca 2020 pre zahraničných návštevníkov z veľkej časti uzavreté, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia Covid-19, no každý týždeň sa môže do vlasti vrátiť obmedzený počet občanov a ich rodín. V zámorí tak uviazli desaťtisíce Austrálčanov. Navrátilci musia za dvojtýždňovú karanténu v hotelovej izbe zaplatiť zhruba 3 000 austrálskych dolárov (okolo 1913 eur). Austrália má objednané očkovacie látky od konzorcií Pfizer/BioNTech a Oxford/AstraZeneca. Stále sa však čaká na ich schválenie regulačným úradom, so začiatkom očkovania sa počíta koncom februára. (abc news, afp, tasr)

6:41 V Číne pribudlo v nedeľu, šiesty deň po sebe, viac ako 100 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje Národného zdravotného výboru.

Za 17. januára bolo hlásených celkovo 109 nových prípadov, čo je rovnaký počet ako predchádzajúci deň. Z 93 lokálnych infekcií sa 54 vyskytlo v provincii Che-pej, ktorá obklopuje čínske hlavné mesto Peking. Rekordných 30 nových prípadov zaznamenali v provincii Ťi-lin, ktorá by tak mohla byť ďalším lokálnym ohniskom. Počet nových asymptomatických prípadov, ktoré sa v Číne neklasifikujú ako potvrdené prípady, klesol zo sobotňajších 119 na 115.

Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia v pevninskej Číne je 89 336, počet obetí zostal nezmenený (4635). Tieto údaje nezahŕňajú prípady z Macaa a Hongkongu, ktoré hlásia nové prípady nezávisle. Hoci súčasné denné prírastky nakazených sú len zlomkom toho, čo Čína zažila na vrchole epidémie začiatkom roku 2020, úrady uvalili karanténu na viac ako 28 miliónov ľudí. (reuters, tasr)

6:00 Farmaceutická firma Pfizer dočasne obmedzí dodávky svojej vakcíny proti chorobe Covid-19 do Európy, kým bude pracovať na zvýšení výrobnej kapacity. Uviedli to počas minulého týždňa úrady niekoľkých európskych krajín. Ministri zdravotníctva škandinávskych a pobaltských štátov dokonca odoslali Európskej komisii list, v ktorom dali najavo znepokojenie a žiadali vysvetlenie tohto kroku. Šéfka komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že objem zazmluvnený pre prvý štvrťrok firma doručí v sľúbenom období.

„Očakávali sme v treťom týždni 43 875 dávok vakcíny Pfizer. Teraz to vyzerá, že ich dostaneme 36 075,“ informoval ako prvý o obmedzení dodávky vo vyhlásení Nórsky inštitút verejného zdravia počas minulého týždňa. Nórsko síce nie je súčasťou Európskej únie, v rade vecí s ňou ale úzko spolupracuje, vrátane nákupu vakcín proti covidu dohodnutého Bruselom.

Zníženie dodávok je dôsledkom obmedzenia produkcie Pfizeru tak, aby firma mohla zvýšiť svoju výrobnú kapacitu z terajších 1,3 miliardy na dve miliardy dávok ročne, oznámil nórsky inštitút. Obmedzenie podľa jeho vyjadrenia zasiahne všetky európske krajiny.

Nemecké ministerstvo zdravotníctva neskôr uviedlo, že Európska komisia a členské štáty EÚ boli výrobcom vakcíny informované, že „nebude schopný úplne dodržať sľúbený objem dodávok v najbližších troch či štyroch týždňoch“.

Opatrenia, ktoré majú umožniť navýšenie výroby v závode v belgickom Puurse, „sa prechodne prejavia na dodávkach od konca januára do začiatku februára“, oznámil Pfizer agentúre DPA. Pfizer a firma BioNTech koncom minulého týždňa v spoločnom vyhlásení uviedli, že od týždňa začínajúceho 25. januárom sa vrátia k „pôvodnému“ harmonogramu dodávok do EÚ a od 15. februára budú dodávky zase navýšené tak, aby mohlo byť v prvom štvrťroku dodané prisľúbené množstvo vakcíny a v druhom štvrťroku potom „oveľa viac“.