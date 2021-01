Biden zloží prísahu ako vo vojne

Výmena stráží

Biden však zajtra na poludnie miestneho času (18.00 na Slovensku, pozn. red.) zloží prezidentský sľub, aby mohol nastúpiť do úradu. "Nový prezident bude prisahať s rukou na Biblii. Sľub zloží aj viceprezidentka Kamala Harrisová. Potom Biden prednesie reč,“ opísala pre Pravdu pripravovanú ceremóniu Elizabeth Goldsmithová, emeritná profesorka z Floridskej štátnej univerzity a odborníčka na históriu inaugurácií. Demokrat zloží sľub do rúk predsedu Najvyššieho súdu Johna Robertsa. Harrisová bude prisahať za prítomnosti sudkyne Najvyššieho súdu Sonie Sotomayorovej.

"Všetko sa to bude konať za prísnych bezpečnostných opatrení. Biden a Harrisová však nemôžu ukázať, že by sa dali zastrašiť nejakým útokom,“ reagoval pre Pravdu Michael Cornfield, riaditeľ výskumu v Centre pre politický manažment na Univerzite Georgea Washingtona. "Inaugurácia by bola menšia aj bez útoku na Kongres, pretože čelíme pandémii. Keďže sme však boli svedkami domáceho terorizmu, ceremónia bude krátka a nasadené bude veľké množstvo príslušníkov bezpečnostných zložiek,“ pripomenul pre Pravdu profesor politológie Seth McKee z Oklahomskej štátnej univerzity.

Samozrejme, ako oznámil Trump v poslednom tweete, kým ho sociálna sieť Twitter vypla, odchádzajúci prezident sa na Bidenovej inaugurácii nezúčastní. Pôvodne sa špekulovalo, že by na ňu mohla prísť jeho dcéra Ivanka, ale ani tá sa na slávnostný sľub nechystá. Chýbať by však nemal končiaci viceprezident Mike Pence. Trumpovci odídu z Washingtonu už zajtra ráno. Svet preto neuvidí tradičné privítanie nastupujúceho prezidenta a jeho rodiny v Bielom dome. Na inaugurácii sa však zúčastnia všetci ostatní žijúci bývalí vládcovia Oválnej pracovne okrem 96-ročného Jimmyho Cartera. Prídu teda Bill Clinton, George Bush mladší a Barack Obama.

USA sú v strehu

Na inauguráciu 46. amerického prezidenta by sa za normálnych okolností prišli pozrieť státisíce ľudí a sprevádzalo by ju množstvo podujatí. No tentoraz bude Washington takmer odrezaný od sveta. Bezpečnostné zložky uzavrú mosty a ľudia sa nedostanú ani do National Mall, parku medzi Kapitolom a Lincolnovým pamätníkom. Z centra Washingtonu úrady vylúčili väčšinu dopravy.

Americkú hymnu zaspieva Lady Gaga, Spojeným štátom sa svojimi básňami prihovorí afroamerická poetka a aktivistka Amanda Gormanová a vystúpi aj speváčka a herečka Jennifer Lopez. V 50 štátoch USA sa budú konať slávnostné sprievody vysielané televíziou alebo on-line. Už cez víkend bola Amerika v pohotovosti. Krajne pravicové trumpistické skupiny na sociálnych médiách, ale aj prostredníctvom plagátov vyzývali na zhromaždenia pred zákonodarnými inštitúciami v jednotlivých štátoch. Žiadne väčšie protesty sa však nekonali. Ako uviedol denník USA Today, s výnimkou Michiganu či Ohia sa na väčšine miest stretlo viac príslušníkov bezpečnostných zložiek a novinárov ako demonštrantov.

Napriek tomu však úrady zostávajú v strehu. Podľa agentúry AP dokonca Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) preveruje nasadených príslušníkov Národnej gardy. Existujú totiž obavy, že hoci bezpečnostné opatrenia odradia demonštrantov proti Bidenovi, nejaký útok by mohol prísť znútra od ľudí, ktorí majú nastupujúceho prezidenta chrániť.

Podľa predstaviteľov Pentagonu zatiaľ nič nesvedčí, že by sa mal vyskytnúť nejaký problém. Uviedol to štátny tajomník ministerstva obrany pre pozemné sily Ryan McCarthy. "Pokračujeme však v tomto procese a druhý aj tretí raz preverujeme každého, kto je nasadený do tejto operácie,“ povedal McCarthy pre AP.