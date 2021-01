Trump udelil milosť svojmu bývalému poradcovi a hlavnému stratégovi Bannonovi

Americký prezident Donald Trump sa rozhodol omilostiť svojho bývalého poradcu a hlavného stratéga Steva Bannona, ktorý čelil obvineniu z podvodu v súvislosti so zbierkou na stavbu múru na hranici s Mexikom.

S odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu to napísal americký denník The New York Times (NYT). Televízia CNN s odkazom na svoje zdroje upozorňuje, že nejde o konečné rozhodnutie, kým Trump nepodpíše príslušné dokumenty. Podľa agentúry Reuters Trump naopak neomilostil seba samého či svojho právnika Rudyho Giulianiho.

Podľa NYT Trump v utorok telefonicky s Bannonom hovoril. Milosť bola opísaná ako preventívny krok, ktorý by v praxi zrušil obvinenia Bannonovi, ak by bol usvedčený.

Bannon bol obžalovaný v auguste, že spoločne s ďalšími tromi osobami podviedol darcu v súvislosti so zbierkou na stavbu múru na hranici medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Vyšetrovanie podľa federálnych prokurátorov na Manhattane ukázalo, že státisíce dolárov zo ziskov darcovskej iniciatívy napriek sľubom Bannona a ďalších putovali na ich osobné výdavky.

Bannon bol z väzby prepustený na kauciu päť miliónov dolárov a na kauciu sú na slobode tiež zvyšní traja obvinení, ktorí museli odovzdať pasy. Na súde Bannon trval na svojej nevine.

Omilostenie Bannona je obzvlášť pozoruhodné, pretože bol obžalovaný, ale nebol doteraz odsúdený. Prevažná väčšina prezidentských milostí a zmiernenie trestov sa v minulosti týkala ľudí, ktorí boli obžalovaní a odsúdení.

Biely dom podľa NYT plánoval zverejniť zoznam ľudí, ktoré Trump omilostil, už skôr v utorok, ale debata ohľadom omilostenia Bannona, ktorý verejne podporoval Trumpovu snahu zabrániť potvrdenie výsledkov novembrových prezidentských volieb, vraj bola príčinou oneskorenia.