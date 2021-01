Babiš odmietol Zemanov nápad o predvolebnej koalícii

Český prezident Miloš Zeman dal najavo, že by sa mu pozdávalo, keby hnutie ANO a sociálna demokracia (ČSSD) išli do volieb spoločne. Uviedol to v rozhovore pre noviny Mladá fronta Dnes.

Poznamenal to v súvislosti s tým, že jednotný postup si vybrali viaceré opozičné strany. „Dokonca sa domnievam, že by nebolo od veci, keby podobnú koalíciu uzavrelo aj hnutie ANO so sociálnou demokraciou," vyhlásil Zeman. Obidva politické subjekty tvoria menšinovú vládu, ktorú v Poslaneckej snemovni tolerujú komunisti.

Premiér Andrej Babiš reagoval na prezidentov nápad záporne: „Neviem," odpísal denníku Pravda v esemeske na otázku, či by si vedel predstaviť predvolebné spojenie svojho hnutia ANO so sociálnou demokraciou.

Pre úplnosť treba dodať, že Zeman zdôraznil, že ide čisto o jeho osobný názor, pričom si uvedomuje, že je to záležitosť Babišovho hnutia so sociálnymi demokratmi. „Prezident by nemal zasahovať do ich rozhodovania,“ podčiarkol Zeman.

Prezident prišiel s myšlienkou spoločného predvolebného postupu ANO a ČSSD, pretože sociálna demokracia sa možno už nedostane do Poslaneckej snemovne. Prieskumy verejnej mienky totiž ukazujú, že by pravdepodobne získala menej ako päť percent hlasov. Zeman je známy tým, že si želá, aby Babiš zostal pri moci, súčasné opozičné strany by nerád videl v budúcej vláde. Jednotný postup s ANO by pre oslabenú sociálnu demokraciu mohol byť barličkou, ako si zachovať zastúpenie v dolnej komore parlamentu.

Opozícia má reálnu šancu vytvoriť novú vládu. Pirátska strana uzavrela predvolebnú koalíciu so Starostami a nezávislými (STAN), podobne sa dohodli TOP 09, ľudovci a občianski demokrati. Tieto dva politické bloky by chceli byť vo vláde v podobe päťkoalície.

Babiš nedávno vyhlásil, že je odhodlaný vyhrať voľby a zostať na čele vlády. Takmer určite ANO získa najviac hlasov, otázny je však volebný zisk ČSSD a komunistov. Preferencie všetkých politických strán a hnutí sa ešte môžu do volieb výrazne zmeniť. Hlasovať sa totiž bude až na jeseň. Zeman vypísal voľby na 7. a 8. októbra (v Česku sa volí dva dni).