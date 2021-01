Zachránia USA a Rusko dohodu o jadrových zbraniach?

Obe strany to chcú. No musia konať rýchlo. Už o dva týždne vyprší platnosť Dohody o znížení počtu strategických zbraní (New START) medzi Spojenými štátmi a Ruskom. Zmluvu podpísali v apríli 2010 v Prahe vtedajší americký prezident Barack Obama a šéf Kremľa Dmitrij Medvedev.

Dáva to zmysel

Platnosť dohody sa skončí 5. februára, je však možné ju o päť rokov predĺžiť. Práve to teraz navrhuje vláda USA pod vedením nového demokratického šéfa Bieleho domu Joea Bidena. Podobne sa už vlani vyjadril ruský prezident Vladimir Putin. Existuje teda šanca, že Washington a Moskva sa budú riadiť zmluvou aj naďalej.

"Dáva zmysel, že Biden chce predĺžiť platnosť dohody New START. Bez ohľadu na problémy, ktoré existujú vo vzťahoch medzi USA a Ruskom, je to v záujme oboch strán,“ skonštatoval pre Pravdu Tom Nichols, expert na medzinárodnú bezpečnosť z americkej námornej akadémie.

"Predchádzajúcemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa zmluva nepáčila, lebo ju uzavrel Obama. Okrem toho v jeho vláde pracovali ľudia, ktorí boli vo všeobecnosti nepriateľsky naladení proti akýmkoľvek dohodám, ktoré sa týkajú kontroly zbraní. Biden je v tom oveľa citlivejší a skúsenejší,“ uviedol odborník (jeho názory nevyjadrujú oficiálne stanoviská inštitúcií, v ktorých pôsobí, ani vlády USA, pozn. red.).

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov privítal návrh americkej strany. Uviedol však, že ho nebude komentovať, kým nebudú známe detaily, ako si Washington predstavuje predĺženie platnosti dokumentu.

Biden do Bieleho domu nastúpil po štyroch rokoch rozporuplnej politiky USA k Rusku. U Trumpa nebolo vôbec jasné, aký postoj má ku krokom prezidenta Vladimira Putina, ktorého prakticky vôbec nekritizoval. Vzťahy Moskvy a Západu sa prudko začali zhoršovať najmä od roku 2014, keď Rusko obsadilo ukrajinský Krym a začalo vojnu na východnej Ukrajine.

Za Trumpa Spojené štáty opustili Dohodu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) a tiež Zmluvu o otvorenom nebi, na základe ktorej môžu členovia robiť lety nad územiami členských štátov a sledovať ich vojenské aktivity.

Snaha predĺžiť platnosť dohody New START, ktorá pre obe strany obmedzuje počet nasaditeľných strategických jadrových hlavíc na 1 550, prichádza v citlivom období. Len pred pár dňami v Moskve zatkli ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Vlani sa ho tajné služby pokúsili otráviť látkou novičok, Kremeľ tvrdí, že to tak nebolo. Navaľný prežil, liečil sa v Nemecku, ale rozhodol sa vrátiť do Ruska, kde ho zadržali. Z väzby vyzval svojich priaznivcov na protesty a už dnes sa ukáže, koľkí z nich vyjdú do ulíc.

Zatknutie Navaľného odsúdili USA aj Európska únia. Agentúra Bloomberg informovala, že Putinov režim zvažuje, že by opozičného politika poslal za údajnú spreneveru peňazí až na 13,5 roka do väzenia.

Spolupráca a rivalita

Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová uviedla, že Spojené štáty budú s Ruskom spolupracovať, keď to bude v ich záujme, ale zároveň budú brať Kremeľ na zodpovednosť za jeho neuvážené a nepriateľské kroky. Podľa nej Biden prikázal tajným službám, aby dôkladne preverili kybernetické špionážne aktivity Moskvy, možné zasahovanie do volieb v roku 2020, použitie chemických zbraní proti Navaľnému a údajnú snahu Ruska zaplatiť Talibanu, aby v Afganistane zabíjal amerických vojakov.

Sergej Utkin z Primakovovho centra pre svetovú ekonomiku a medzinárodné vzťahy v Moskve pripomína, že predĺženie dohody New START je ešte dôležitejšie práve v čase, keď sú vzťahy Ameriky a Ruska zlé.

"Preto potrebujeme rámec týkajúci sa strategických zbraní, ktorý budú akceptovať obe strany. Ak sa však aj na predĺžení platnosti zmluvy dohodnú, nepredpokladám, že to nejako ovplyvní širšie vzťahy Ruska a USA. Nezhôd medzi nimi je obrovské množstvo. Okrem toho je jasné, že hoci Bidenova vláda chce, aby zmluva zostala funkčná, pripravuje proti Moskve aj niektoré kroky ako sankcie. Má to byť odkaz, že sa nekoná žiadny reštart vzťahov s Kremľom,“ povedal pre Pravdu Utkin.