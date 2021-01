Nechystám sa spáchať samovraždu, odkázal Navaľnyj z väzenia

„Pre každý prípad oznamujem. Nemám v pláne sa obesiť na okennej mreži, alebo si podrezať žily či hrdlo obrúsenou lyžicou. Tiež veľmi opatrne chodím po schodoch. Každý deň mi merajú tlak – ako u kozmonauta, takže náhly infarkt je vylúčený,“ uvádza Navaľnyj v správe, ktorá je na jeho instagramovom účte.



Alexej Navaľnyj (v zelenej bunde) ukazuje znak víťazstva pri odchode z policajnej stanice po súdnom vypočutí v meste Chimki pri Moskve. Súd vzal opozičného politika na 30 dní do väzby.

V odkaze tiež ďakuje priaznivcom za zdieľanie videa, ktoré zverejnil jeho tím tento týždeň, a v ktorom opozičný politik predstavuje výsledky vyšetrovania svojho Fondu boja s korupciou týkajúceho sa luxusnej rezidencie na pobreží Čierneho mora, ktorá podľa neho patrí ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. „Prišla advokátka a povedala, že už má 40 miliónov vzhliadnutí,“ konštatoval okrem iného Navaľnyj, ktorý sa v súčasnosti zdržiava v moskovskej väznici Matrosskaja Tišina. „Viem iste, že mimo môjho väzenia je veľa dobrých ľudí a pomoc príde,“ uviedol na záver odkazu.

Navaľného spolupracovníci a priaznivci plánujú na túto sobotu nepovolené protesty na jeho podporu a ruské úrady v posledných dňoch dávajú najavo, že im chcú zabrániť. Pozatýkali najbližších Navaľného spolupracovníkov a varujú nielen pred účasťou na nepovolených akciách, ale hrozia postihom aj za obyčajné výzvy na účasť najmä mladých ľudí. Niektoré sociálne siete ako TikTok už zmazali príspevky, ktoré k protestom vyzývajú.

Alexej Navaľnyj sa vrátil do Ruska v nedeľu po skoro polročnom pobyte v Nemecku, kde sa zotavoval z otravy novičokom, z ktorej viní ruskú tajnú službu a prezidenta Putina. Kremeľ obvinenia odmieta. Polícia ho po prílete zatkla a súd v pondelok poslal na 30 dní do väzby, kde čaká na verdikt, či pôjde do väzenia za nedodržanie pravidiel predtým uloženého podmienečného trestu.