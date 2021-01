Biden zrušil nariadenie zakazujúce transrodovým osobám slúžiť v armáde

Americký prezident Joe Biden v pondelok zrušil kontroverzné nariadenie svojho predchodcu Donalda Trumpa z júla 2017 zakazujúce transrodovým osobám slúžiť v armáde Spojených štátov. Všetci Američania, ktorí sú kvalifikovaní na službu v armáde, by mali podľa Bidena dostať túto možnosť, píše agentúra AFP.

Nové pravidlá týkajúce sa armády sú obsiahnuté vo výkonnom nariadení, ktoré Biden podpísal v Oválnej pracovni Bieleho domu na stretnutí s novým ministrom obrany Lloydom Austinom.

„Jednoducho povedané, transsexuálne osoby v službe už nebudú čeliť tomu, že by ich mohli prepustiť alebo by museli odísť z aktívnej služby na základe rodovej identity,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení.

Pre armádu „je prospešné, keď sú jej súčasťou rôznorodí Američania, ktorí dokážu splniť prísne normy vojenskej služby a inkluzívna armáda posilňuje našu národnú bezpečnosť“.

Armáda USA má tiež povinnosť preveriť záznamy vojakov, ktorých z dôvodov zmeny pohlavia prepustili zo služby alebo im bol zamietnutý vstup do obranných zložiek.

Osoby so zmeneným pohlavím mohli do služby v americkej armáde vstúpiť od roku 2016, keď im to povolil bývalý minister obrany Ash Carter za vlády Trumpovho predchodcu Baracka Obamu.

Trump však tvrdil, že takáto politika z Obamovej éry bola pridrahá a narúšala vojenskú pripravenosť. Biely dom však v Bidenovom príkaze citoval odbornú štúdiu z roku 2016, podľa ktorej majú transrodové osoby, ktoré slúžia v armáde USA, len minimálny vplyv na úroveň pripravenosti vojakov či na výdavky na zdravotnú starostlivosť.