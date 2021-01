Lovec nacistov Zuroff: vedieme preteky s časom a teraz i s covidom

Zuroff to povedal pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu v rozhovore pre server BBC.

„Pretekáme sa s časom a teraz aj s covidom. Zo zveličením niekedy žartujem, že som jediný Žid na svete, ktorý sa modlí za dobré zdravie nacistov, aby prežili a mohli byť súdení za zločiny, ktoré spáchali,“ povedal sedemdesiatdvaročný Zuroff, ktorý za svoj život pomohol vypátrať vyše 3-tisíc zločincov. Len ale asi v 40 prípadoch voči nim justície začali stíhanie.

Podľa Zuroffa niektoré krajiny nechcú zločincov stíhať, pretože by si tým pokazili povesť a stálo by ich to nemalé finančné prostriedky. Niektorí argumentujú tým, že títo ľudia aj tak v krátkom čase zomrú, pretože sú už veľmi starí.

„Som z tretiny bádateľ, z tretiny historik a z tretiny lobista. Musím totiž vytvoriť politickú vôľu (k vyšetrovaniu a trestnému stíhaniu) tam, kde nie je,“ dodal rodák z New Yorku, ktorý má americké a izraelské občianstvo.

Mnohí nacisti utiekli po druhej svetovej vojne aj do Južnej Ameriky. "Argentína bola ich obľúbeným cieľom vďaka politickej klíme. Dnes vieme, že vtedajšia argentínska vláda dokonca vytvorila osobitný výbor, ktorý tieto osoby vyhľadával a ponúkal im útočisko. (Juan Domingo) Perón mal šialenú predstavu, že títo Európania Argentínu pozdvihnú vo vede i kultúre, "uviedol Zuroff.

Za najväčší úspech, ktorý sa mu podaril, považuje Zuroff kauzu Dinka Šakiča, ktorý počas druhej svetovej vojny velil koncentračnému táboru Jasenovac a ktorý bol v roku 1999 odsúdený v Chorvátsku na dvadsať rokov väzenia. Po vojne utiekol do Argentíny.

Vypátrať posledných žijúcich nacistických zločincov má Centru Simona Wiesenthala pomôcť v rámci projektu Operácia posledná šanca aj možnosť ponúkať za informácie odmenu. „Ponúkame 10-tisíc až 25-tisíc dolárov. Tým sme získali veľkú publicitu a dostávame informácie z celého sveta. Mnohé z nich ale užitočné nie sú,“ uviedol Zuroff.

„Napríklad raz sme dostali mailom informáciu, že jedna osoba pred 40 rokmi počula príbeh o Nemcovi, ktorý žil v amazonskom pralese. Avšak bez presného miesta. Navyše, ani nebolo isté, že to bol nacista,“ dodal.

Okrem pátrania po nacistických zločincoch považuje Zuroff za svoju úlohu tiež odhaľovať skutočnú pravdu o dianí počas druhej svetovej vojny. „Mnohé východoeurópske štáty, ktoré sa v posledných 30 rokoch vrátili k demokracii, síce nespochybňujú holokaust, ale popierajú svoj podiel na ňom,“ povedal Zuroff bez toho, aby spomenul konkrétnu krajinu. „Tieto štáty nechcú hovoriť pravdu, pretože je pre nich ťažké jej čeliť,“ dodal.