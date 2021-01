Vírus ťahá Portugalcov ku dnu

Portugalsko, ktorému sa v prvej vlne pandémie darilo lepšie než iným európskym krajinám, má teraz najvyšší sedemdňový priemer nových denných prípadov nákazy na svete a aj najviac úmrtí na milión obyvateľov.

V stredu tamojšie úrady hlásili 293 ďalších úmrtí, čo je denné maximum od začiatku epidémie. Celkovo sa v krajine s desiatimi miliónmi obyvateľov od prepuknutia nákazy koronavírusu infikovalo vyše 669-tisíc ľudí, z ktorých 11 305 zomrelo.

„Situácia nie je len zlá, je príšerná“, povedal Costa v rozhovore pre TVI. „Nemá zmysel si navrávať, že to teraz nie je najhoršie. A tento najhorší moment tu s nami celkom iste bude ešte niekoľko ďalších týždňov,“ dodal premiér.

Trest za uvoľnené sviatky

Costa v rozhovore priznal, že k súčasnej kritickej situácii čiastočne prispela aj vláda uvoľnením reštrikcií medzi Vianocami a začiatkom nového roka. Svoj podiel na tom však nesie aj nová mutácia koronavírusu, ktorá sa objavila vlani v Británii, a ktorá sa hojne rozšírila aj v Portugalsku.

„Určite tu došlo k chybám, často aj pri spôsobe, ako som Portugalcom sprostredkúval informácie. Keď príjemca nerozumie správe, tak je to chyba posla, o tom nepochybujem,“ pripustil Costa sebakriticky.

Portugalsko zvažuje kvôli preplneným nemocniciam a problémom s distribúciou kyslíka pre chorých s covidom oficiálne požiadať o pomoc ďalšie členské krajiny Európskej únie. Nemecko do krajiny už vyslalo svojich vojenských lekárov, ktorí vyhodnotia, akú pomoc Portugalsko potrebuje. Costa však varoval, že Nemecko a ďalšie európske krajiny môžu pomôcť len do určitej miery. Portugalsko sa napríklad kvôli svojej geografickej polohe nemôže spoliehať na to, že ostatné krajiny sa postarajú o jeho pacientov.

Čakanie na lôžka

„Pre krajinu, ktorá sa ako Portugalsko nachádza medzi Atlantikom a Španielskom, je to iné ako pre krajinu uprostred Európy hraničiacu s niekoľkými susedmi, kde je tak cezhraničná spoluprácu oveľa bežnejšia a jednoduchšia,“ dodal Costa.

Nemecko navyše nemôže poskytnúť Lisabone to, čo krajina potrebuje najviac: lekárov a sestričky. „Majú ventilátory, ale tie momentálne nepotrebujeme, pretože ich máme dostatok,“ uzavrel premiér.

Nemocnice v Portugalsku už využívajú dve tretiny lôžok pre pacientov s covidom, jednotky intenzívnej starostlivosti sú prakticky plné. Vojenské nemocnice premieňajú jedálne na nemocničné oddelenia.

V stredu večer stálo v kolóne pred univerzitnou nemocnicou v Lisabone, najväčšou portugalskou zdravotnou inštitúciou, vyše dvadsať sanitiek, ktoré čakali, kým sa uvoľnia lôžka. Hovorca nemocnice uviedol, že na JIS-ke pre pacientov s covidom majú jedno voľné lôžko a približne desať lôžok na celom oddelení.