Vakcíny, ryby. Brexit už začína byť cítiť

Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 1. februára 2020. Od 1. januára 2021 prestalo platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa Británia riadila pravidlami únie. Na poslednú chvíľu sa na Vianoce podarilo obom stranám vyrokovať obchodnú dohodu, ktorá odvrátila hrozbu zavedenia ciel. Británia však nemala záujem byť súčasťou colnej únie a jednotného trhu EÚ. Podľa vlády v Londýne by to obmedzovalo jej suverenitu. Znamená to, že sa skončil hladký dovoz a vývoz tovarov medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Krok vedľa

Zároveň má brexit očividné medzinárodno-politické dosahy, ktoré ovplyvňujú aj boj s pandémiou ochorenia COVID-19. EÚ momentálne rieši spor s britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca o dodávkach vakcín. Británia očkovaciu látku firmy schválila skôr ako únia. AstraZeneca EÚ 22. januára informovala, že pre problémy v produkčnom závode v Belgicku nebude schopná dodať dohodnutý počet vakcín. Európska komisia (EK) na to v piatok reagovala nariadením obmedziť vývoz vakcín z územia únie, ak si ich výrobca nesplnil povinnosti voči členským štátom.

Lenže s tým súvisí aj brexit. Takéto nariadenie by ovplyvnilo dohodnutý voľný režim na hranici medzi Írskom a Severným Írskom. Londýn okamžite reagoval, že to nie je v duchu brexitových dohôd a tento krok odmietol aj Dublin. Po niekoľkých hodinách rokovaní eurokomisia svoj postup revidovala.

Írsky premiér Micheál Martin pre televíziu BBC potvrdil, že Brusel s ním o rozhodnutí obmedziť export nerokoval. Podľa neho je to dôsledok sporu so spoločnosťou AstraZeneca. "Bola to chyba, ale nebude to mať dlhodobé následky,“ uviedol premiér Martin.

Britský minister Michael Gove, ktorý má na starosti politiku kabinetu, uviedol, že vzťahy Británie a EÚ teraz čaká reštart. S podpredsedom EK Marošom Šefčovičom sa zhodli, že protokol týkajúci sa Severného Írska musí fungovať pre ľudí, má ochraňovať mierový proces a zabrániť tomu, aby sa narušil bežný život občanov.

"Spoločne sme sa zaviazali, že zdvojnásobíme úsilie, aby sme riešili tieto zásadné výzvy,“ uviedol na sociálnej sieti Twitter Šefčovič.

Politické problémy

Vytvorenie problému okolo Severného Írska bol zo strany EK očividný krok vedľa. Na druhej strane sa ho podarilo vyriešiť za niekoľko hodín, keď do procesu okamžite zasiahlo Írsko. Hoci je to na počet obyvateľov 19. najmenšia krajina únie, rýchlo si presadila svoje. Ústup eurokomisie sa dá dať do kontrastu s tvrdohlavosťou Londýna, ktorý na jeseň odmietal stiahnuť legislatívu súvisiacu s dohodou o ukončení členstva v EÚ, ktorá nebola v súlade s medzinárodným právom.

"Na strane únie je momentálne vidieť úľavu, že proces vystúpenia Británie sa skončil a stráca sa záujem o brexit,“ reagoval pre Pravdu Alex de Ruyter, riaditeľ Centra pre výskum brexitu na Birminghamskej mestskej univerzite. "V Británii však pod povrchom buble viacero otázok. Sme svedkami novej snahy o zorganizovanie referenda o nezávislosti Škótska. Nedá sa vylúčiť ani hlasovanie o zjednotení Írska,“ myslí si de Ruyter.

Škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová oznámila, že ak jej nacionalistická strana vyhrá v máji voľby, usporiada konzultačné referendum o nezávislosti regiónu. Hlasovanie o samostatnosti Škótska sa konalo už v roku 2014 a vtedy ho nacionalisti prehrali. Momentálne však prieskumy verejnej mienky naznačujú, že teraz by bol výsledok opačný. Vláda v Londýne pod vedením konzervatívneho premiéra Borisa Johnsona však musí konanie referenda schváliť. Zatiaľ to predseda vlády jednoznačne odmieta.

Ekonomické dosahy

So Škótskom, ale nielen s ním, súvisí aj jedna z najviditeľnejších výziev, ktorú brexit priniesol v ekonomickej oblasti. Miestnym rybárom sa nepáči, že sa im sťažil prístup na trh únie. Podobne to vidia ich kolegovia v Anglicku.

"Mal na to tlačiť viac, sľúbil to, skutočne sľúbil, že získame späť naše pobrežné vody,“ posťažoval sa pre televíziu NBC News na premiéra Johnsona Phil Trebilcock. Rybár žije v anglickom pobrežnom meste Newquay. V referende v roku 2016 hlasoval za vystúpenie Británie z únie.

"Očakáva sa, že výhody brexitu by sa mali ukázať v strednodobom až dlhodobom časovom horizonte. Zatiaľ pozitíva nevidno. Firmy sa sťažujú na obrovský nárast administratívnej záťaže. Vývozcovia trpia. Dohodnutá brexitová zmluva je unikátna v tom, že v skutočnosti vytvorila pre voľný obchod prekážky, keď to porovnáme so stavom predtým,“ uviedol pre Pravdu Martin Farr, politológ z univerzity v Newcastli. "Hlasno počuť najmä škótskych rybárov. Patria k tým málo voličom v regióne, ktorí podporili brexit. Ale potrebujú ryby rýchlo vyviezť, aby boli čerstvé a nepokazili sa. Viacerí prišli do Londýna, aby protestovali pred sídlom premiéra. Ale polícia im to s odvolaním sa na protipandemické opatrenia zakázala,“ pripomenul Farr.

Podľa denníka Guardian britská vláda odporučila firmám, aby si zriadili v EÚ pobočky. Mohli by sa aspoň do istej miery vyhnúť administratívnej záťaži.

"EÚ ešte aj pomôže členským krajinám, aby umožnili britským firmám presunúť časť podnikanie do únie. Najpravdepodobnejší scenár je, že britská vláda bude postupne konfrontovaná s tým, že má malý vplyv na susedov v únii. Otázkou je, či si to uvedomí už tento kabinet, alebo až nasledujúci,“ povedal pre Pravdu Alexander Clarkson, expert na medzinárodné vzťahy z King's College v Londýne.