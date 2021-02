Verte očkovaniu. Vakcína naozaj zachraňuje životy

Štúdia vychádza z údajov o viac ako 715–tisíc kompletne zaočkovaných vo veku nad 60 rokov. „Iba 317 z nich, čo je 0,04 %, sa infi kovalo po prvom týždni od vakcinácie. Ide o čas, keď sa predpokladá posilnenie imunity. Spomedzi nakazených len 16 skončilo v nemocnici, čo je celkový podiel 0,002 %,“ píše sa v správe izraelského ministerstva zdravotníctva.

Izrael nasadil vakcínu, ktorú vyvinuli farmaceutické spoločnosti Pfizer a BioNTech. Rovnakým prípravkom sa začalo očkovanie na Slovensku, ktorého tempo je však výrazne pomalšie. Na Slovensku bolo k 4. 2. 2021 zaočkovaných 160 860 ľudí, čo je približne 2,7 percenta populácie.

Skvelou správou je aj zistenie jedného izraelského poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Maccabi Health Services informoval, že existuje priepastný rozdiel medzi tými, ktorí už sú očkovaní, a tými, čo ešte čakajú na vakcínu.

„Spomedzi 163–tisíc ľudí po oboch dávkach vakcíny bolo infikovaných len 31 v porovnaní so 6 500 nakazenými z rovnako početnej skupiny neočkovaných,“ napísal denník The Guardian.

Výrobca po ukončení klinických testov udával, že očkovacia látka má 95–percentnú účinnosť. Z izraelskej štatistiky vyplýva 92–percentná spoľahlivosť vakcíny. Je to prijateľná odchýlka či trochu znepokojujúce zistenie?

Pfizer si údaje z Izraela pochvaľuje. Miroslav Lednár, riaditeľ oddelenia styku s verejnosťou v pobočke tejto firmy na Slovensku, najprv pripomenul, že informácia o účinnosti vakcíny Comirnaty na úrovni 95 % pochádza z údajov získaných v klinickej štúdii, ktorej výsledky boli použité pre registráciu a schválenie použitia vakcíny. (Comirnaty je koncentrát na injekčnú disperziu.)

„Údaj o účinnosti vakcíny Comirnaty z Izraela pochádza zo sledovania reálne vakcinovanej populácie, tzv. RWD/real world data (reálne svetové dáta, poz. red.),“ uviedol Lednár pre Pravdu. Takéto dáta môžu podľa neho pochádzať od miliónov zaočkovaných, ktorí však nemôžu byť individuálne sledovaní. Ide skôr o hromadný zber a štatistické hodnotenie dát.

„Odchýlka RWD dát od údajov v klinickej štúdii len o 3 % je viac ako prijateľná. Potvrdzuje vysokú účinnosť vakcinácie v reálnom živote,“ podčiarkol Lednár.

Odchýlka nespochybňuje účinnosť vakcíny

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na Slovensku poukázal na to, že použitie lieku či vakcíny v populácii sa po registrácii vždy bude do istej miery odlišovať od kontrolovaného prostredia klinického skúšania.

„Na účinnosť vakcíny môžu mať vplyv faktory ako vek, chronické ochorenia a iné zdravotné predispozície jednotlivca, odstup medzi dávkami a podobne. Takisto je potrebné vziať do úvahy, kedy došlo k potenciálnej nákaze – očakávaná imunita nastupuje približne 7 dní po druhej dávke vakcíny. Takáto odchýlka je preto možná a nespochybňuje účinnosť vakcíny,“ reagovala hovorkyňa ŠÚKL Magdaléna Jurkemíková pre Pravdu. V Izraeli zverejnené údaje pokladá za veľmi povzbudzujúce George Rutherford, profesor epidemiológie a bioštatistiky z Kalifornskej univerzity.

„Z môjho pohľadu je to skvelá správa. Náhodne kontrolované štúdie majú zvyčajne lepšie výsledky v porovnaní s realitou, lebo ich vykonávame v upravenom prostredí. Je mimoriadne vítané, že sa zdá, že vakcíny fungujú pri normálnom použití ešte lepšie,“ reagoval pre Pravdu Rutherford. Podobne to vidí Benjamin Neuman, hlavný virológ Komplexu výskumu globálneho zdravia na Texas A&M University. „Je ešte priskoro jednoznačne tvrdiť, ako dlho nás vakcíny proti ochoreniu dokážu ochrániť, ale v tejto chvíli vyzerajú výsledky veľmi pozitívne,“ uviedol pre Pravdu Neuman.

Nemožno poľaviť v ostražitosti

Samozrejme, vedci vyzývajú aj na to, aby sme nepodľahli prílišnému optimizmu. „Zatiaľ by som nerobil jednoznačné závery. Výsledky závisia aj od toho, v akej miere mohli byť ľudia po očkovaní vystavení vírusu. V mnohých prípadoch ide o obyvateľov z rizikových skupín, teda sa chránili. Vo všeobecnosti sa asi dá povedať, že ich šanca, že sa náhodne nakazia, bola nižšia ako v prípade bežnej populácie.

Hodnotenie výsledkov za jeden týždeň je zároveň pomerne krátke časové obdobie. Je dlhšie ako priemerná inkubačná doba, no kratšie ako maximálna inkubačná doba,“ upozornil pre Pravdu Derek Gatherer, expert na pandemické choroby z Lancasterskej univerzity.

„Dáta z Izraela sú veľmi povzbudzujúce. Svedčia o tom, že výsledky, ktoré nám ukázali klinické štúdie, je možné dosiahnuť aj v realite. Na druhej strane to však neznamená, že by sme mali poľaviť v ostražitosti. Mnohé krajiny stále riešia vysoký počet prípadov nákazy. Bude si to vyžadovať čas, kým množstvo zaočkovaných ľudí začne mať preukázateľný vplyv na znižovanie počtu infi – kovaných a úmrtí. Okrem toho sa môže stať, že vysoký počet nakazených povedie k tomu, že vírus bude lepšie schopný takpovediac obísť imunitu vytvorenú vakcínou,“ povedal pre Pravdu profesor molekulárnej medicíny Martin Michaelis, ktorý na Kentskej univerzite vyučuje aj kurzy virológie.

Tlak na vírus, aby sa presadili mutácie

Je to akýsi boj v prírode, kto sa presadí. Michaelis pripomenul, že ako sa vírus šíri, tak sa pritom vyskytujú chyby, teda mutácie. „Niektoré môžu viesť k vytvoreniu infekčnejších či aj viac smrtiacich variantov. Keď ľudia získajú imunitu, tak to vytvára tlak na vírus, aby sa presadili mutácie, ktoré vedia túto ochranu lepšie obísť,“ uviedol Michaelis.

Aj v tom by však dáta z Izraela mohli naznačovať dobrú správu. „Krajina informovala, že tamojšie sekvencie vírusu súvisia aj s variantmi, ktoré sa objavili v Británii a Južnej Afrike, teda B.1.1.7, respektíve B.1.351. Testovanie vakcín v Izraeli je teda dobrý spôsob, ako predpovedať, ako budú očkovacie látky pôsobiť, keď sa tieto mutácie budú ďalej šíriť,“ verí Neuman.

Michaelis však upozorňuje, že aj tak by sme sa mali zatiaľ snažiť udržať počet nakazených na čo najnižšom čísle. „Znižuje sa tým riziko, že sa objavia mutácie, ktoré narušia našu snahu o očkovanie. Vakcíny sa dajú relatívne rýchlo prispôsobiť, ale predsa si to vyžaduje istý čas. Mali by sme kombinovať očkovaciu kampaň so zvýšeným dôrazom na to, aby sme zabránili šíreniu nákazy,“ tvrdí odborník.