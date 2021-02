Americký štát Virgínia odsúhlasil návrh zákona o zrušení trestu smrti

Demokrati, ktorí majú v Senáte (hornej komore) tamojšieho zákonodarného zboru väčšinu, odobrili návrh pomerom hlasov 21:17.

Návrh zákona podporuje aj guvernér štátu Virgínia za Demokratickú stranu Ralph Northam; najprv ho však musia odsúhlasiť poslanci dolnej komory virgínskeho zákonodarného orgánu.

„Nenapadá mi nič príšernejšie, čo by vláda mohla urobiť, ako to, že využije svoje právomoci na popravu niekoho, kto nespáchal zločin, z ktorého je obvinený,“ vyjadril sa demokratický senátor Scott Surovell pri predkladaní návrhu zákona. Zároveň upozornil, že najväčší problém trestu smrti je to, že keď už je raz vykonaný, nie je možné odčiniť ho.

Republikáni v Senáte sa proti návrhu zákona ohradili. Argumentovali tým, že zrušenie trestu smrti by odobralo pozostalým obetí možnosť dočkať sa spravodlivosti. Zároveň upozornili aj na to, že páchatelia „ohavných vrážd“ by podľa nich neskôr mohli požiadať o podmienečné prepustenie.

Počas viac ako 400-ročných dejín Virgínie tam popravili takmer 1400 väzňov odsúdených na trest smrti, čo je najviac zo všetkých 50 štátov USA, vyplýva z údajov neziskovej organizácie Informačné centrum o treste smrti so sídlom v meste Washington.

V novodobej histórii je tento štát len druhým po Texase s najväčším počtom popráv odvtedy, čo v roku 1976 Najvyšší súd USA obnovil výkon trestov smrti.