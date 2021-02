Navaľnyj vyzval priaznivcov, aby Rusko zbavili 'zlodejov pri moci'

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj vyzval vo štvrtok svojich priaznivcov, aby prekonali strach a zbavili Rusko "hŕstky zlodejov pri moci". Ide o jeho prvé obšírnejšie vyjadrenie po tom, čo ho súd v utorok poslal do väzenia. Píše o tom agentúra AFP.

Navaľnyj na Instagrame napísal, že tí, čo sú pri moci, si ju môžu udržať, iba ak sa Rusi budú i naďalej báť. „Ale my, prekonajúc strach, môžeme zbaviť našu vlasť hŕstky zlodejov pri moci. Urobme to. Musíme to urobiť,“ uviedol.

„Železné dvere sa za mnou s ohlušujúcim rachotom zabuchli, ale cítim sa ako slobodný človek, pretože som si istý, že konám správne, pretože mám vašu podporu a podporu mojej rodiny,“ napísal ďalej Navaľnyj s tým, že odkedy vystúpil z lietadla, ide o pomstu prezidenta Vladimira Putina voči jeho osobe.

Blízky spolupracovník Navaľného Leonid Volkov zase vyzval priaznivcov uväzneného kritika Kremľa, aby sa pripojili k protivládnym demonštráciám po tom, čo polícia na nedávnych celonárodných zhromaždeniach zadržala približne 10 000 ľudí. Uviedla to agentúra AFP.

Volkov počas priameho prenosu na videoportáli YouTube uviedol, že Navaľného spolupracovníci sa pokúsia zorganizovať niekoľko demonštrácií, no „nie každý týždeň“. Namiesto toho prisľúbil, že ich „poriadne zorganizujú a na jar a v lete ďalšie veľké uskutočnia“.

Walesa navrhol Navaľného na Nobelovu cenu mieru

Poľský bojovník za slobodu Lech Walesa vo štvrtok navrhol Navaľného na Nobelovu cenu mieru, pričom ocenil jeho odvahu a aktivity zamerané na odhaľovanie korupcie i obranu politickej plurality. Walesov tajomník Marek Kaczmar agentúre AFP potvrdil, že niekdajší poľský prezident Walesa (77) navrhol Navaľného ako kandidáta na udelenie tejto ceny v liste Nobelovmu výboru.

Walesa uviedol, že Navaľnyj bojuje proti totalite v mene demokratických ideálov, základných ľudských práv a slobôd a právneho štátu, vyplýva z úryvkov z listu citovaného denníkom Gazeta Wyborcza.

Tento krok prišiel dva dni po tom, čo popredného kritika Kremľa Navaľného odsúdili na väzenie. Verdikt súdu viedol k tomu, že do ulíc Moskvy vyšli na protest jeho podporovatelia.

Bývalý vodca robotníckeho hnutia Solidarita, ktoré dokázalo pokojnou cestou ukončiť v roku 1989 komunistický režim v Poľsku, označil v stredajšom rozhovore pre AFP Navaľného za „hrdinu“. „Ešte nemá Nobelovu cenu (mieru), ale zaslúži si ju, ak bude trvať na svojom postoji,“ povedal Walesa, ktorému túto cenu odovzdali v roku 1983 za vodcovstvo v hnutí Solidarita.

Moskovský súd zmenil v utorok podmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov, ktorý dostal Navaľnyj v roku 2014 v kauze Yves Rocher za spreneveru, na nepodmienečný. Bojovník proti korupcii Navaľnyj (44) si odpyká dva roky a osem mesiacov za mrežami. On sám vyhlasuje, že obvinenia boli zámienkou na jeho umlčanie.

Navaľnyj sa vrátil do Ruska v januári po tom, ako sa v nemeckej metropole Berlín zotavoval z údajného otrávenia nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Jeho následné zatknutie podnietilo tisíce ľudí, aby v ruských mestách vyšli do ulíc na jeho podporu.