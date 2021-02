Expert: Čína zo strednej Európy USA signál nepošle

Čo pre Čínu predstavuje formát 17+1 aj z hľadiska globálnej politiky, v ktorej vidíme napätie najmä medzi Washingtonom a Pekingom?

Filip Šebok

Od začiatku sa význam tohto formátu príliš nezmenil. Čína pri jeho vytvorení chcela ukázať, že je konštruktívnym a aktívnym diplomatickým hráčom, ktorý nastoľuje medzinárodnú agendu. Región strednej a východnej Európy mal nejaké ekonomické očakávania, ale tie boli pre Peking sekundárne. Čína potrebovala dokázať, že tento formát má istý zmysel pre zúčastnené štáty. Ale nehovoríme o regióne, ktorý by bol z hospodárskeho hľadiska pre Peking kľúčový. Ani v tom zmysle, že by bol bránou do Európy. Čína predsa dávno v Európe je. Nepotrebuje na to nejakú bránu. Číňania uviedli, že po prvý raz objem vzájomného obchodu dosiahol hodnotu 100 miliárd dolárov. Tento cieľ sa však stanovil už roku 2012 s tým, že bude dosiahnutý v roku 2015. Podarilo sa to až teraz, ale medzitým už je vo formáte aj Grécko. V globálnom kontexte je summit signálom USA. Ale míňa sa účinkom.

Prečo?

Čína sa stretla s krajinami, z ktorých má väčšina bližšie vzťahy so Spojenými štátmi. Z tohto hľadiska je pre Peking dôležitejšia nedávno uzavretá investičná dohoda s Európskou úniou. Aj pre postoje Nemecka či Francúzska získala Čína prostredníctvom dohody akési potvrdenie, že únia asi úplne nepôjde americkou cestou a bude smerom k Pekingu uplatňovať autonómnu politiku.

Ako vníma 17+1 Slovensko? Pred summitom bol podpísaný protokol o požiadavkách na ovčie a kozie mäso určené na vývoz zo Slovenska do Číny. Virtuálneho stretnutia sa zúčastnil premiér Igor Matovič, hoci sa uvažovalo o nižšej úrovni.

Jednotlivým krajinám vždy išlo najmä o bilaterálne stretnutia s čínskou stranou. Je dobré zdôrazňovať praktické veci a spoluprácu. Počul som však, že Číňania na poslednú chvíľu telefonovali, komu mohli, aby krajiny boli zastúpené na čo najvyššej úrovni, lebo inak by to vraj poškodilo spoluprácu s Pekingom. Viem si predstaviť, že čínski diplomati boli vystrašení, keď vedeli, že summitu bude predsedať prezident Si Ťin-pching. Preto sa snažili, aby jednotlivé štáty reprezentovali ich vrcholní predstavitelia. Najviditeľnejší problém bol v Pobaltí. Litva vraj dokonca uvažovala, že ju nebude zastupovať nikto, čo by de facto znamenalo odchod z formátu.

Bude Peking ponúkať krajinám strednej a východnej Európy svoju vakcínu? Príkladom je Srbsko, ktoré ňou vo veľkom očkuje.

Všetci politickí lídri chcú minimálne ukázať, že sa o niečo snažia. Momentálne je v otázke vakcín možné kritizovať EÚ. Čína bude svoju očkovaciu látku pretláčať. Otázkou je, nakoľko sa o tom hovorilo na summite. (Agentúra DPA potvrdila, že Čína ponúkla strednej a východnej Európe vakcíny, pozn. red.). Peking však takýmto témam vždy dá z jeho pohľadu pozitívnu interpretáciu.