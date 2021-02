Česi zamkli tri okresy. Iba na tri dni. Núdzový stav sa skončí

Česká vláda vo štvrtok obmedzila pohyb ľudí v okresoch Cheb, Sokolov a Trutnov, v trojici pandémiou najhoršie postihnutých regiónov. Prvé dva okresy sa nachádzajú v najzápadnejšom Karlovarskom kraji pozdĺž nemeckých hraníc, okres Trutnov vo východočeskom Královohradeckom kraji hraničí s Poľskom.

„Výnimky platia pre cesty za prácou alebo kvôli zaisteniu bezpečnosti, vnútorného poriadku, riešeniu krízových situácií ochrany verejného zdravia,“ oznámil minister zdravotníctva Jan Blatný.

Medzi uzavretými okresmi je možné cestovať aj v niektorých ďalších prípadoch. „Medzi výnimky patrí aj zabezpečenie nevyhnutných potrieb pre príbuzných alebo blízkej osoby, starostlivosť o zvieratá, nevyhnutné cesty do zdravotníckych zariadení, na svadbu, do kostola či na úrad,“ doplnil minister.

Opatrenie sa nevzťahujú ani na tranzit medzinárodnej dopravy, vodiči kamiónov sa však v uzavretých okresoch nebudú smieť zastaviť. Na druhej strane mnohí chalupári zostanú odrezaní od svojich chát, týka sa to najmä Krkonôš v okrese Trutnov. Do uzavretých okresov totiž nebudú môcť prichádzať ľudia, ktorí tam vlastnia nehnuteľnosti, ale trvalé bydlisko majú inde.

Na dodržiavanie opatrení bude na príjazdových cestách dohliadať polícia. Ak by jej sily nestačili, požiada vláda o pomoc armádu. Kontroly budú jednak na hraniciach okresov, ale aj vnútri nich, najmä na železničných a autobusových staniciach. Dohromady 580 policajtov bude slúžiť až na 80 kontrolných stanovištiach.

Vo všetkých troch okresoch v dôsledku masívneho komunitného prenosu nákazy kolabujú nemocnice. Ťaživú situáciu v nemocnici v Sokolove pre Českú televíziu priblížil primár interného a covidového oddelenia Martin Straka. „Každý deň zažívame totálne krízový stav. Za hodinu vám príde 15 sanitiek, ale máte len dve lôžka, musíte obvolávať, doprosovať sa, situácia je oveľa krízovejšia, než si mnohí dokážu predstaviť,“ povedal Straka. Podobne kritická situácia je aj v nemocnici v Chebe.

To, či bude uzávera najhoršie postihnutých okresov trvať tri týždne, ako žiadajú hygienici, alebo len tri dni, kým vyprší súčasný núdzový stav, sa rozhodlo až neskoro večer. Poslanci napokon odmietli predĺžiť núdzová stav.

Vláda požiadala Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní – teda do 16. marca. Komunisti, ktorí v minulosti za predĺženie núdzového stavu pravidelne hlasovali, tentoraz premiérovi Andrejovi Babišovi odkázali, aby s ich hlasmi nepočítal. Predseda menšinovej vlády prosil o podporu aj ostatné opozičné strany, tie to však vo štvrtkovej parlamentnej rozprave tvrdo odmietli.

Minister Blatný pred poslancami argumentoval, že na núdzový stav je naviazaná drvivá väčšina vládnych opatrení na obmedzenie šírenia koronavírusu. Ak by nepokračoval, od pondelka by to znamenalo otvorenie obchodov, služieb a nemožnosť obmedzovať zhromažďovanie sa ľudí. V prípade nepredĺženia by podľa neho mohla byť do dvoch týždňov situácia vo väčšine českých nemocníc rovnako kritická, ako je teraz v Chebe.rovnako kritická, ako je teraz v Chebe.