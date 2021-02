Antibabiš prvý raz preskočil Babiša

Hnutie ANO premiéra Andreja Babiša po piatich rokoch prvý raz nedominuje volebným prieskumom. Osem mesiacov pred parlamentnými voľbami čerstvá projekcia agentúry Kantar priznala prvenstvo dvojkoalícii Pirátov so Starostami a nezávislými (STAN). Tento stredoľavicový tandem by so ziskom bezmála tridsiatich percent porazil ANO o tri percentuálne body.

Pre Babiša je varovným signálom aj solídne účinkovanie trojkoalície SPOLU, ktorú vytvorili strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Stredopravicová aliancia by získala takmer dvadsať percent hlasov. Piráti, STAN a Spolu, čiže najsilnejšie antibabišovské strany, by podľa projekcie Kantaru obsadili v budúcej Poslaneckej snemovni 108 z celkového počtu 200 kresiel, čo by im vystačilo na pohodlné vládnutie.

Pravda, do októbra je ešte ďaleko. A Babišovo hnutie si podľa rovnakého prieskumu s preferenciami na úrovni 26 percent stále udržiava postavenie najsilnejšieho samostatného politického subjektu. Piráti, ktorí sa držia na 21 percentách, a STAN s bezmála desaťpercentnou podporou však môžu byť spokojní, že riskantný krok s uzavretím predvolebnej koalície ich citeľne neoslabil a, naopak, robí z nich hlavného volebného vyzývateľa.

„Sme radi, že vám spolupráca Pirátskej strany a STAN dáva zmysel a že oceňujete, že hľadáme riešenie a cestu,“ napísal na Twitteri šéf Pirátov Ivan Bartoš, ktorý má momentálne najväčšiu šancu vystriedať na jeseň Babiša na čele vlády.

Optimisticky reagoval aj predseda druhej strany vedúceho tandemu Vít Rakušan. „Je to len prieskum, ale dáva nám najavo, že o nádej, zmenu, dobrý program a kvalitných ľudí stojíte,“ ozval sa na sociálnej sieti.

Piráti i Starostovia podľa Kantaru silnejú už niekoľko mesiacov. Piráti veľmi pozvoľna rastú od vlaňajšej jari, Starostom a nezávislým sa podarilo preraziť od kritickej päťpercentnej hranice na zhruba dvojnásobnú úroveň v priebehu jesene. ANO pozvoľna klesá od vrcholu z vlaňajšieho apríla, keď sa vďaka miernemu priebehu prvej vlny pandémie tešilo podpore bezmála 35 percent Čechov. Katastrofálna druhá vlna Babišovmu hnutiu ubrala v preferenciách tamer desať percentuálnych bo­dov.

Babišov zástupca na čele hnutia a šéf poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek v diskusnej relácii ČT výsledky projekcie odmietol dramatizovať. „Pre nás to nie je zase také zlé, keď už rok počúvame, že robíme všetko zle,“ poznamenal.

Posledný volebný model s iným víťazom ako ANO zažilo Česko v júni 2016, keď ho o jeden percentuálny bod predstihli sociálni demokrati. S tými to však odvtedy ide dolu vodou. Podľa čerstvého prieskumu by sa ČSSD so ziskom štyroch percent hlasov do parlamentu ani nedostala. Na hrane päťpercentného prahu balansujú aj komunisti.

Pre Babiša tieto správy z chvosta pelotónu strán vyznievajú ešte dramatickejšie ako to, že prvý raz jeho hnutie prišlo o pozíciu na čele. Signalizujú totiž, že koaličný potenciál ANO sa nebezpečne scvrkáva. Do budúceho parlamentu sa nemusia dostať jeho koaliční sociálni demokrati, ani komunisti, ktorí menšinovú vládu prostredníctvom tolerančnej dohody držia nad vodou.

Prieskum Kantaru sa uskutočnil na prelome januára a februára, čiže ešte nezohľadnil chaos okolo núdzového stavu, kde sa ukázala nielen neschopnosť vlády zabezpečiť si väčšinu v Poslaneckej snemovni, ale aj hazardérsky prístup opozičných strán.

Podľa komentátora Petra Fischera opozičné koalície, ak si udržia súdržnosť a nespravia závažnejšiu chybu, tak by súčasnú vládu mohli vystriedať. „Z prieskumov je zrejmé, že česká politika sa dostala do bodu obratu,“ povedal Fischer pre Český rozhlas a dodal: „Rozhodnutie už nie je v rukách Andreja Babiša.“