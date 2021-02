Matoviča s Orbánom spája ruská vakcína

Zmyslom visegrádskej štvorky (V4) je hľadať spoločné riešenia a postoje, rozprávať sa o nich a následne ich zastupovať na pôde Európskej únie. Zdôraznil to slovenský premiér Igor Matovič v Krakove, kde sa na tamojšom hrade zúčastnil na stretnutí predsedov vlád krajín V4. Summit sa konal v čase 30. výročia vzniku zoskupenia týchto štyroch krajín.

Matovič zároveň poďakoval Česku, Maďarsku a Poľsku za ich solidaritu so Slovenskom počas 90. rokov minulého storočia, keď bolo v zahraničí počas mečiarizmu označované za čiernu dieru Európy. V tejto súvislosti spomenul skutočnosť, že SR vstúpila do Severoatlantickej aliancie ako posledná, do EÚ sa však už všetky štáty V4 začlenili spoločne.

Babiš: V4 nie je politický blok

Slovenský premiér sa vyjadril aj k úvahám o nákupe očkovacej látky z Ruska. „Môj názor je veľmi blízky postoju Viktora Orbána. Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitikou, vírus si nevyberá západ a východ. Našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečnú vakcínu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza," reagoval Matovič na otázku, či Slovensko bude podľa vzoru Maďarska rokovať s Moskvou o možných dodávkach vakcíny Sputnik V ešte pred jej schválením regulačným orgánom EÚ.

Predseda českej vlády Andrej Babiš prízvukoval, že V4 nie je podľa neho politický blok: „V4 je ekonomický blok 65 miliónov našich občanov, za ktorých záujmy bojujeme. A, samozrejme, bojujeme aj za záujmy Európy."

Ďalej vyjadril poľutovanie nad tým, že EÚ nemá jasný plán pre schengenský priestor voľného pohybu osôb, Západný Balkán a Srbsko. „Je to škoda, lebo aj v tejto chvíli by sme tam mohli uplatňovať náš vplyv. Pre boj proti ilegálnej migrácii a proti pašerákom," povedal Babiš. Pokiaľ ide o problémy s vakcináciou proti koronavírusu, český premiér poznamenal, že ho mrzí, že únia síce skvelo vyjednávala a verila, že farmaceutické firmy budú k veci pristupovať seriózne, ale z ich strany sa to nedeje. „Výrobcovia vyvážajú očkovacie látky mimo EÚ, čo sa musí skončiť," podčiarkol Babiš.

Brusel mal zastúpenie. Michela i von der Leyenovú

Na úvodnom rokovaní V4 na kráľovskom hrade Wawel sa zúčastnil aj predseda Európskej rady Charles Michel. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa pripojila na diaľku prostredníctvom telemostu.

„Rozumieme, že v Európe je situácia momentálne ťažká. Priorita číslo jeden je čo najskôr zabezpečiť dodávky dostatočného množstva vakcín," vyhlásil Michel. Dodal, že v tejto súvislosti sa na budúci týždeň uskutoční videokonferencia lídrov všetkých 27 členských štátov EÚ.