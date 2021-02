Rusko tvrdí, že na prepustenie Navaľného nie sú právne dôvody

Nariadenie ESĽP o okamžitom prepustení Navaľného je podľa ruského ministra spravodlivosti Konstantina Čujčenka „nerozumné a nezákonné“, pričom ide o hrubé zasahovanie do ruského súdnictva. Požiadavku minister označil za „úmyselne nevynútiteľnú“, pretože na základe ruských zákonov neexistujú právne dôvody na prepustenie Navaľného z väzby.

Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, sa 17. januára po liečení z otravy vrátil z Nemecka do Ruska. Okamžite po prílete ho zadržali a následne umiestnili do väzby. Neskôr 2. februára mu súd zmenil triapolročný podmienečný trest v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Navaľnyj by tak mal vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov po odpočítaní času stráveného v domácom väzení počas vyšetrovania kauzy.

Zadržanie a odsúdenie Navaľného podnietili v Rusku vlnu protestov. Použitie sily pri potlačení úradmi nepovolených masových zhromaždení na jeho podporu vyvolalo aj rázne odsúdenie zo strany Západu a úvahy o uvalení sankcií voči Moskve.