Otvoriť obchody? Babiš váha, ministri sa hádajú

„Nemám na to žiadny názor,“ odpovedal Babiš na otázku,či by sa na budúci týždeň mali otvoriť maloobchodné prevádzky. „Vláda nemá jednotný názor. Vypočujem si všetkých vo vláde a uvidíme,“ povedal podľa portálu iDnes. Naznačil však, že sa skôr prikláňa k opatrnejšiemu prístupu: „Situácia je zlá. Ak päťdesiat percent ľudí nedodržiava opatrenia, je to zložité. Nie je vhodná doba na to, aby sme (opatrenia) uvoľňovali.“

Predavači v respirátoroch

Vicepremiér Havlíček tvrdí, že by stačilo, keby v obchodoch po otvorení mal personál povinne respirátory. V platnosti by zostali aj doterajšie pravidlá ako limit 15 metrov štvorcových plochy na jedného zákazníka, či dodržiavanie dvojmetrových odstupov. Ďalšou podmienkou podľa neho môže byť napríklad respirátor či dvojité rúška pre zákazníkov. „Zvyšok maloobchodu, ktorý by sme otvorili v najbližších dňoch, podľa môjho názoru nijakým spôsobom nezhorší pandemickú situáciu,“ povedal vo štvrtok novinárom. „Musíme začať niečo robiť,“ poznamenal. Otvorenie maloobchodu bude podľa neho neporovnateľné s decembrovým uvoľnením, keď sa otvorili aj služby, reštaurácie, hotely, navyše bolo predvianočné obdobie.

Minister školstva Plaga ale upozorňuje, že ak je návrat žiakov do škôl od marca skutočnou prioritou, tak otvorenie obchodov a ďalšie zmeny nie sú možné. Zvýšenie sociálnych kontaktov pri návrate do škôl musí byť podľa neho vyvážané zachovaním iných reštrikcií.

Šírenie nákazy v Česku nepoľavuje, dôvodom je šírenie nákazlivejší britskej mutácie. Rýchlo ubúdajú aj nemocničné lôžka na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V stredu bolo v nemocniciach v ťažkom stave s covidom 1 227 pacientov, čo je rekord. Ôsmim krajom hrozí podľa šéfa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislava Dušeka vyčerpania kapacít JIP, v piatich krajoch sa to môže stať už do konca februára.

Nech rozhodnú odborníci

Havlíček vo štvrtok pre televíziu CNN Prima NEWS potvrdil, že na svojom návrhu trvá. Otvorenie obchodov nepovažuje za uvoľňovanie. „Stav nie je dobrý,“ pripustil. „Otázkou ale je, do akej miery na to majú malé obchody vplyv, pretože polovica ich je otvorených,“ dodal. Podľa neho bude v piatok na rokovaní vlády záležať na tom, ako sa k tomu vyjadrí minister zdravotníctva.

"Ani pán Plaga, ani ja nie sme epidemiológovia a nie je to o tom, kto si bude viac hájiť vlastný dvorček. Dôležitý bude názor odborníkov, " podotkol vicepremiér.

Epidemiológ Petr Smejkal pre Český rozhlas poznamenal, že prípadné otvorenie obchodov vníma ako politické rozhodnutie. „Z pohľadu epidemiológa to nemôže priniesť nič iné ako ďalší nárast pozitívnych,“ poznamenal s tým, že to bude mať negatívny dopad na plánované otvorenie škôl.

„Nepoznám človeka, ktorý by si otvorenie obchodov neprial,“ napísal na twitteri ďalší popredný epidemiológ Rastislav Maďar. Stratégia „Uvoľníme, uvidíme“ ale podľa neho už raz predčasne zaznela a napriek varovaniu odborníkov na jeseň stála veľa životov. „Navyše by sa brzdilo oveľa dlhšie, než by trvalo uvoľnenie,“ varoval.

Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného ale otvorenie obchodov nemožno označovať ako uvoľňovanie. „Ak k nejakej zmene dôjde, tak to povedie k zmene v tom, aby sme všetci prevzali svuj diel zodpovednosti,“ citoval Blatného portál Seznam Zprávy.

„Ak sa obchody otvoria, tak len za určitých podmienok a bude na každom, aby sa zabránilo šíreniu ochorenie. Nesmie to byť chápané ako uvoľňovanie. Na to nie je čas. Je to o tom, aby každý urobil všetko preto, aby sa náš život vrátil do normálu. Ak ľudia budú dodržiavať prísne opatrenia, aj keď sa otvoria obchody, tak to by mohla byť tá cesta. Ak ale ľudia začnú mať pocit, že je epidémia pod kontrolou a prestanú opatrenia dodržiavať, tak by to bolo zlé,“ konštatoval Blatný.