Navaľnému potvrdili nepodmienečný trest, mierne mu ho skrátili

Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj hovorí so svojím advokátom počas vypočúvania na súde, 2. februára 2021 v Moskve. Autor: TASR/AP

Zároveň mu ho znížil o jeden a pol mesiaca, ktorý Navaľnyj strávil od konca decembra 2014 do konca februára 2015 v domácom väzení. Informovali o tom spravodajské portály Mediazona a Meduza.io.

Babuškinský obvodný súd tak zamietol odvolanie Navaľného právnikov voči verdiktu z 2. februára. Opozičný líder Navaľnyj bude musieť stráviť v trestaneckej kolónii dva roky, šesť mesiacov a dva týždne a prepustený koncom júla alebo začiatkom augusta 2023, píše Meuza.io. Kedy ho do kolónie prevezú, zatiaľ nie je známe.

„Odpustili mesiac a pol – je to v poriadku!“ povedal Navaľnyj bezprostredne po vyhlásení verdiktu.

Simonovský obvodný súd v Moskve zmenil 2. februára pôvodný podmienečný trest odňatia slobody pre Navaľného v kauze Yves Rocher v trvaní troch rokov a šiestich mesiacov na nepodmienečný. Vyhovel tým návrhu Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN), podľa ktorej Navaľnyj porušoval podmienky výkonu podmienečného trestu tým, že sa nehlásil probačnému úradníkovi.

Podľa rozhodnutia súdu mal Navaľnyj dvakrát mesačne prísť na stretnutie s probačným úradníkom. V auguste 2017 bola skúšobná doba Navaľnému predĺžená do 29. decembra 2020.

Navaľnyj bol od 22. augusta 2020 hospitali­zovaný v nemocnici v Berlíne po tom, ako mu prišlo zle počas letu z Tomska do Moskvy. Lietadlo, ktorým cestoval, muselo dva dni predtým núdzovo pristáť v sibírskom Omsku, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti. Analýzy urobené po prevoze do Nemecka ukázali, že bol otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok.

Kým bol Navaľnyj v nemocnici v Nemecku, ruské úrady ho nekontaktovali. Po prepustení z nemocnice Navaľnyj reagoval na ich výzvu len raz – keď oznámil, v ktorom hoteli v Berlíne je ubytovaný. Vzhľadom na tento jeho prístup naňho ruské úrady 29. decembra 2020 vydali zatýkací rozkaz.

V spomínanej kauze ide o spreneveru 30 miliónov rubľov spoločnosti Yves Rocher Vostok a ďalších štyroch miliónov z inej firmy. Navaľnyj v tejto kauze figuroval spolu so svojím bratom Olegom. Obaja celý prípad označujú za vykonštruovaný a politicky motivovaný.

Navaľnyj sa 17. januára vrátil z Nemecka do Ruska. Okamžite po prílete do Moskvy ho zadržali a umiestnili do väzby.