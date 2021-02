Zeman zháňa Sputnik V na vlastnú päsť

Pražský hrad pracuje na tom, aby sa do Česka prednostne dostala ruská vakcína proti koronavírusu. Pre portál iDNES to cez víkend potvrdil hovorca prezidenta Miloša Zemana. Minister zdravotníctva Jan Blatný však v nedeľu zopakoval, že trvá na tom, aby Sputnik V povinne prešiel štandardným schvaľovacím procesom.

Hoci minister Blatný už predtým jednoznačne odmietol, že by sa ruská vakcína do Česka dostala skôr, ako ju schváli Európska lieková agentúra, hlava štátu má na vec očividne iný pohľad.

Hrad podniká kroky

Redakcia iDNES sa obrátila na Hrad s otázkou, či vyvíja úsilie, aby sa ruská vakcína mohla do Česka dostať prednostne oproti iným štátom. Zemanov hovorca Jiří Ovčáček takéto aktivity potvrdil. Detaily však poskytnúť odmietol. „Podnikáme kroky, ale nebudem oznamovať žiadne podrobnosti, a to v záujme celej veci,“ konštatoval.

Zeman, ktorý, mimochodom, dostal obe dávky západnej vakcíny Pfizer/BioNTech, sa už predtým prihováral za to, aby sa v Česku očkovalo Sputnikom V. „Viem, že profesor Prymula odporučil Sputnik. Viem, že Sputnikom sa už očkuje v Maďarsku, a ja nemám vôbec nič proti tomu, aby, keď sa tak odborníci rozhodnú, tak sa táto očkovacia látka uplatnila aj u nás,“ vyhlásil v rozhovore pre rádio Frekvence 1.

Bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula včera v diskusnej relácii Českej televízie o Sputniku hovoril podstatne opatrnejšie. Pripustil, že sa mu zdá, že by to mohla byť dobrá vakcína, ale zdanie podľa neho nestačí. „Ja si osobne myslím, že k nej musíme mať k dispozícii dokumentáciu, aby sme ju mohli posúdiť,“ zdôraznil Prymula.

Prymulov nástupca včera potvrdil, že vie o tom, že Hrad rokuje o dodávkach ruskej vakcíny. Osobne vraj proti tomu nenamieta. „Ja nemám nič proti ruskej, čínskej alebo akejkoľvek inej vakcíne, ale ako som už povedal, budem trvať na tom, že každá vakcína musí prejsť štandardným schvaľovacím procesom,“ povedal Blatný pre CNN Prima News.

Minister Blatný už minulý týždeň oznámil, že Česko nebude nakupovať tie vakcíny proti koronavírusu, ktoré neschváli Európska lieková agentúra. „Stanovisko ministerstva zdravotníctva je v tomto jednoznačné. Sme súčasťou Európskej únie, Európska lieková agentúra je jednou z najprestížnejších svojho druhu na svete. Ja nebudem chcieť, aby sa očkovalo niečím, čo lieková agentúra neschváli,“ povedal v rozhovore pre spravodajský server iROZHLAS.

Aké konkrétne kroky Hrad podniká, to nie je jasné. Nevie to ani šéf českej diplomacie Tomáš Petříček. „Nemám o tom informácie,“ poznamenal pre iDNES. „Bezpečné očkovanie je pre mňa prioritou. V Česku nie je vakcína Sputnik V schválená, schválená nie je ani v EÚ. Nemám informácie o tom, že by niektorý zo schvaľovacích procesov mal byť v dohľadnom čase ukončený," dodal s tým, že ak však ministerstvo zdravotníctva požiada rezort diplomacie o pomoc v tomto smere, tak ministerstvo zahraničných vecí to neodmietne.

Maďarská cesta

Podľa šéfa opozičných Pirátov Ivana Bartoša, ktorého prezident minulý týždeň prijal v Lánoch, hlava štátu preferuje maďarskú cestu. Budapešť sa ako jediná v EÚ rozhodla nakúpiť Sputnik V napriek tomu, že ruský výrobca zatiaľ Európsku liekovú agentúru nepožiadal o schválenie.

Zemanovi by podľa Bartoša stačilo, kdeby vakcínu Sputnik V schválil Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Blatný však pre iROZHLAS povedal, že kým bude on ministrom, tak bude trvať na schválení Európskou liekovou agentúrou.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó presne pred mesiacom oznámil, Budapešť kúpila dva milióny dávok vakcíny Sputnik V. „Množstvo potrebné na zaočkovanie 300-tisíc ľudí dorazí v priebehu 30 dní, zvyšok neskôr,“ citovala ministra 22. januára agentúra MTI.

Zo sľúbených 600-tisíc dávok však dorazil len zlomok. „Tridsaťdňová lehota vypršala v nedeľu, doteraz ale prišlo do Maďarska iba 45 600 dávok Sputnika,“ informovala súkromná televízia ATV, podľa ktorej minister Szijjártó síce koncom minulého týždňa oznámil, že z Petrohradu sa na cestu do Maďarska vydal kamión so stotisíc dávkami vakcíny, ale aj s nimi to bude iba približne štvrtina množstva prisľúbeného na prvý mesiac.