Pol milióna mŕtvych. Amerika oplakáva straty

Obete koronavírusu na jar 202O pochovávajú v newyorskom Bronxe do masového hrobu. Autor: John Minchillo

Toľko Američanov nezahynulo dohromady ani na bojiskách prvej, druhej a vietnamskej vojny. Denník New York Times ohlásil čierny míľnik koronakrízovej krízy šokujúcou titulnou stránkou. Odhora až dole ju pokrýva pol milióna bodiek. Každá predstavuje život stratený v pandémii. „Národ ochromený biedou a stratou čelí číslu, ktoré má stále moc šokovať: 500 000,“ napísal New York Times .

Televízia NBC News na základe vlastného výpočtu už v nedeľu informovala, že počet úmrtí v USA presiahol pol milióna. Podľa rešpektovanej štatistiky Univerzity Johnsa Hopkinsa však Spojené štáty túto hranicu prekročili až v pondelok.

Spojené štáty jednoznačne vedú rebríček v absolútnych číslach obetí. Druhá je Brazília (246-tisíc), tretie Mexiko (180-tisíc), štvrtá India (156-tisíc) a prvú päťku uzatvára Británia (120-tisíc). Celkový počet obetí pandémie sa na svete blíži k hranici 2,5 milióna.

Storočná hrôza

„Je to strašné. Je to historické. Už viac ako sto rokov od pandémie chrípky v roku 1918 sme nič podobné ani zďaleka nevideli,“ povedal v rozhovore pre NBC Anthony Fauci, hlavný odborník Bieleho domu na koronavírus a poradca prezidenta Joea Bidena. „Pohľad na tie čísla je ohromujúci, takmer neuveriteľný, ale je to pravda,“ dodal.

Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová si v pondelok pripomenuli pamiatku obetí koronavírusovej pandémie v Spojených štátoch. Na súmraku spolu s partnermi pri Bielom dome držali minútu ticha a zapálili sviečky. Biden predtým vystúpil s príhovorom. Pripomenul v ňom životy vyhasnuté v dôsledku nákazy. Ľudí sa ale snažil povzbudiť poukázaním na svetlo na konci tunela.

Najnovšie trendy skutočne naznačujú, že USA by mali byť už z najhoršieho vonku. Predovšetkým trvalo klesá počet pacientov s ochorením COVID-19 v nemocniciach. Momentálne ich je 56-tisíc, čo je najnižší počet hospitalizácií od vlaňajšieho novembra. Pokles sa začal v polovici januára, dovtedy v USA za týždeň hospitalizovali až 130-tisíc ľudí.

Očkovanie sa zrýchľuje

Zlepšenie sa dáva do súvislosti s lepšou informovanosťou ľudí o ochrannom vplyve rúšok a bezpečnej vzdialenosti a v poslednom čase aj vakcinácii. Doteraz dostalo aspoň prvú dávku vakcíny viac ako 42,8 milióna Američanov. Takmer 18 miliónov ľudí bolo kompletne zaočkovaných, čo je asi 5,5 percenta populácie USA.

Očkovacia kampaň v USA sa zrýchľuje, minulý týždeň postupovala tempom vyše 1,5 milióna podaných dávok denne. V Spojených štátoch žije 330 miliónov ľudí a pri súčasnom tempe by sa začiatkom júla mala dosiahnuť aspoň čiastočná imunizácia polovice obyvateľstva.

V USA sa od začiatku koronavírusovej epidémie nakazilo vyše 28 miliónov ľudí. V nedeľu pribudlo 55-tisíc nových ochorení, čo je v 14-dennom meradle pokles o 44 percent. Predvčerom zomrelo 1 247 ľudí, čo je v rovnakom časovom rozpätí o 32 percent menej.

Napriek optimizmu hlavný epidemiológ Fauci odmieta dávať prognózy, kedy sa Amerika vráti k normálnemu životu – kedy pôjdu deti do škôl, rodičia do práce, kedy sa otvoria bary, telocvične, koncertné siene a bude sa znova cestovať. „Neviem a nemienim nič zjednodušovať. Domnievam sa však, že do konca roka dosiahneme značnú mieru normality. Rúška však pravdepodobne budeme musieť nosiť aj na budúci rok,“ povedal pre CNN.