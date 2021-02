Hillary Clintonová napísala s kanadskou autorkou politický triler o vláde USA

Politický triler zobrazujúci americkú vládu uprostred série teroristických útokov je nová kniha bývalej ministerky zahraničných vecí USA Hillary Clintonovej, ktorá vyjde v októbri. Oznámili to v utorok vydavateľstvá Simon & Schuster a St. Martin's Press, informovala stanica BBC.

Clintonová, ktorá bola v roku 2016 vyzývateľkou exprezidenta Donalda Trumpa v súboji o post šéfa Bieleho domu, napísala svoju prvú publikáciu z oblasti fikcie s názvom State of Terror (Stav teroru) spoločne s kanadskou autorkou detektívnych románov Louise Pennyovou.

Na pulty kníhkupectiev sa dostane 12. októbra. Pôjde o „príbeh novej ministerky zahraničných vecí v administratíve jej politického rivala v čase, keď séria teroristických útokov spôsobí chaos globálneho poriadku“, uviedli vydavatelia.

Publikácia skúma svet „vysokej diplomacie a zrady“ po štyroch rokoch vedenia, ktoré sa stiahlo zo svetovej scény. Vydavatelia sľubujú „drámu s detailmi, aké môžu poznať len zasvätení“. Clintonová bola šéfkou americkej diplomacie v administratíve prezidenta Baracka Obamu v rokoch 2009 – 2013.

Clintonová sa vydala po stopách svojho manžela, bývalého prezidenta Billa Clintona, ktorému v júni vyšiel politický román The President's Dau­ghter (Prezidentova dcéra), napísaný spolu s populárnym autorom trilerov Jamesom Pattersonom. Clinton a Patterson už v roku 2018 napísali knihu The President is Missing (Prezident je nezvestný) o teroristickom kybernetickom útoku na Biely dom. Predali sa z nej viac ako tri milióny výtlačkov a momentálne sa pripravuje jej televízne spracovanie.

Clintonová spoluprácu na knihe s úspešnou kanadskou spisovateľkou nazvala „splneným snom“. Pennyová uviedla, že išlo o výnimočnú skúsenosť a možnosť nahliadnuť do prostredia rezortu diplomacie a Bieleho domu.