Kubiš: Rozdelená Líbya niektorým silám vyhovuje

Z Afganistanu do Iraku. Potom do Libanonu. A teraz do Líbye. Bývalý slovenský minister zahraničných vecí Ján Kubiš sa pokúsi prispieť k riešeniu ďalšieho konfliktu. Začiatkom februára sa ujal funkcie osobitného vyslanca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Antónia Guterresa pre Líbyu a vedie Podpornú misiu OSN v Líbyi (UNSMIL).