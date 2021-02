Mexiko sa márne tretím rokom snaží predať luxusný prezidentský špeciál

Keď v decembri 2018 nastupoval do úradu, sľuboval mexický prezident Andrés Manuel López Obrador okrem iného, ​​že urýchlene predá luxusný prezidentský špeciál, ktorý používal jeho predchodca.

Lietadlo odvtedy stojí v hangári a Mexiko márne hľadá kupca, napísala agentúra AP. Prezident teraz uviedol, že Boeing 787 nikto nechce kvôli jeho špeciálnej úprave.

Lietadlo pre hlavu štátu Mexiko obstaralo za 220 miliónov dolárov a používal ho bývalý prezident Enrique Peña Nieto, ktorý stál na čele krajiny od roku 2012 až do konca novembra 2018. Lietadlo má špeciálnu úpravu s prezidentským apartmánom a na jeho palube môže cestovať maximálne 80 osôb. V bežnej konfigurácii sa pritom do lietadla vojde 240 až 330 pasažierov. Prestavba interiéru by si však vyžiadala ďalšie významné výdavky.

Súčasný mexický prezident sa veľmi stará o svoju povesť striedmeho politika. Luxusné lietadlo aj z tohto dôvodu odmieta používať.

López Obrador sa v minulosti zmienil len o jednej ponuke na odkúpenie špeciálu. Nemenovaný podnikateľ bol za neho ochotný dať 120 miliónov dolárov, ktoré by čiastočne splatil v dodávkach lekárskych prístrojov. Prezident ale nevysvetlil, prečo sa nakoniec obchod neuskutočnil.