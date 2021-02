Odborník na extrémizmus: IS už nie je schopný uskutočniť komplexné útoky

Teroristická skupina Islamský štát (IS) už nie je schopná uskutočniť komplexné útoky, uviedol pre štvrtkové vydanie denníka Augsburger Allgemeine Zeitung nemecký odborník na extrémizmus Peter Neumann.

IS už nemôže vykonávať dlho plánované a zložité útoky, aké spáchal napríklad v Paríži v roku 2015, povedal denníku profesor bezpečnostných štúdií na King's College v Londýne.

V roku 2015 udreli teroristi na piatich rôznych miestach francúzskej metropoly vrátane divadla Bataclan a štadióna Stade de France. O život vtedy prišlo 130 ľudí.

Podľa Neumanna je jedným z dôvodov oslabenia džihádistov z IS to, že prišli o kontrolu nad časťami Iraku a Sýrie. Ich tamojší samozvaný kalifát už neexistuje a bez neho je pre IS čoraz ťažšie získať nových bojovníkov, dodal.

Hrozba, ktorú predstavujú títo islamistickí extrémisti, je tak výrazne nižšia, ako to bolo pred šiestimi rokmi, vysvetlil Neumann. Avšak osamelí páchatelia budú hrozbou aj naďalej, zdôraznil a dodal, že pochybuje o tom, že IS bude existovať aj o desať rokov.