Čechov vláda zamkne v okresoch

Zásadnou zmenou je ešte prísnejšie obmedzenie pohybu obyvateľstva. „Potrebujeme na tri týždne maximálne obmedziť mobilitu obyvateľstva, pretože nové mutácie sú skutočne agresívne,“ konštatoval premiér Andrej Babiš po tom, čo sa jeho kabinet rozhodol zakázať pohyb medzi okresmi len s niekoľkými málo výnimkami, ako je cesta do práce či starostlivosť o blízku osobu.

Model papier-ceruzka

"Je to opatrenie núdzové, extrémne a časovo obmedzené. Viem, že to je kontroverzné opatrenie, ktoré vyvolá diskusie, ale je to nevyhnutné opatrenie. Zmyslom nie je niekoho šikanovať. Ešte chvíľu to musíme vydržať,“ vyhlásil v piatok v Poslaneckej snemovni minister vnútra Jan Hamáček.

Hamáček potvrdil, že v hre bol aj variant obmedziť pohyb osôb maximálne na kilometer od domova v prípade ciest do prírody a za športom. Napokon sa však vláda rozhodla obmedziť vychádzky ľudí na kataster obce, kde bývajú.

Ľudia budú smieť opustiť okres v prípade, že budú potrebovať zájsť na úrad či k lekárovi mimo vymedzeného územia. Občan predtým, ako opustí svoje bydlisko, na kus papiera napíše čestné vyhlásenie kedy byt opúšťa a kam ide, akú výnimku využíva. Je to model papier-ceruzka, aký funguje vo Francúzsku.

Občania, ktorí bývajú inde, než majú uvedené v občianskom preukaze, budú mať povinnosť doložiť miesto skutočného bydliska. „Stačiť bude účtenka za plyn či iná listina,“ vyhlásil Hamáček. Na dodržiavanie zákazu bude dohliadať polícia.

V platnosti zostanú všetky doterajšie obmedzenia, ako je zákaz nočného vychádzania medzi 21. a 5. hodinou, ako aj obmedzený pohyb cez deň, keď ľudia môžu oficiálne ísť len do práce, na nákup, na úrad, do zdravotníckeho zariadenia, na nevyhnutné návštevy príbuzných či na zdravotnú prechádzku.

Ďalšie reštrikcie sa dotknú maloobchodu. Ten je v súčasnosti síce už obmedzený, avšak s množstvom výnimiek. Mnohé z nich sa skončia a otvorené budú môcť byť len naozaj nevyhnutné predajne.

Všetky deti domov

Hoci sa ešte pred dvoma týždňami hovorilo o tom, že od pondelka 1. marca sa začnú do škôl vracať vybrané ročníky, najmä deviataci a maturanti, bude to práve naopak. Uzatvoria sa aj doteraz otvorené prvé a druhé ročníky základných škôl, materské školy aj špeciálne školy či detské skupiny. Doma tak zostane 600-tisíc detí, o ktoré doteraz bolo postarané. „Režim bude rovnaký ako vlani na jar. Budú otvorené len pre deti zdravotníckeho personálu a ďalších nevyhnutných povolaní,“ potvrdil Babiš podľa portálu iDNES.

Minister zdravotníctva Jan Blatný upozornil, že napriek prijatiu tvrdých opatrení epidémia bude v priebehu dvoch týždňov kulminovať až na 20-tisícoch nakazených denne, čo bude znamenať príliv viac ľudí do preťažených nemocníc. Ak by sa však obmedzenia nezaviedli, tak by denne pribúdalo až 35-tisíc novonakazených.

Poslanecká snemovňa v piatok schválila upravený návrh pandemického zákona. Ten bol pôvodne určený na to, aby nahradil núdzový stav, ktorý sa mal v sobotu skončiť. Zákon je však podľa premiéra Babiša nedostatočný, pretože neumožňuje vláde obmedziť pohyb a zhromažďovanie osôb. Opozícia s vládnym návrhom na predĺženie núdzového stavu nesúhlasila a Babišovmu kabinetu navrhla, nech radšej vyhlási nový núdzový stav.

„Uznesením Poslaneckej snemovne sa núdzový stav tento víkend končí. Najsprávnejší postup by mal byť, že vláda, ak sa tak rozhodne, vyhlási nový núdzový stav na základe objektívnych nových okolností, akými sú výskyt britskej mutácie vírusu a zdravotné zariadenia na pokraji kapacít,“ citoval portál iDNES šéfa opozičných Pirátov Ivana Bartoša.