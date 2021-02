Za útok na Kapitol zadržali v USA už 280 ľudí. Do budovy ich vniklo 800

Oznámil to v sobotu úradujúci námestník ministra spravodlivosti John Carlin. Podľa agentúry Reuters je medzi obvinenými aj 18 ľudí hlásiacich sa ku krajne pravicovej skupine Proud Boys. Vyšetrovanie udalostí zo 6. januára je jednou z najväčších operácií v histórii amerického ministerstva spravodlivosti.

O „bezprecedentnom“ rozsahu hovoril aj námestník Carlin, podľa ktorého však vyšetrovanie postupuje rýchlo vpred. „Zodpovedné osoby musia byť postavené pred spravodlivosť a taktiež budú,“ uviedol.

Pri washingtonskom Kapitole sa 6. januára zhromaždil rozvášnený dav priaznivcov vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa, zatiaľ čo zákonodarcovia začínali rokovať o výsledkoch jesenných prezidentských volieb. Tie porazený šéf Bieleho domu opakovane a nepravdivo označoval za zmanipulované a jeho fanúšikovia dva mesiace po hlasovaní vtrhli do Kongresu a potvrdzovanie víťazstva demokrata Joea Bidena na niekoľko hodín prerušili.

Nová šéfka policajného zboru Kapitolu Yogananda Pittmanová pri štvrtkovom kongresovom vypočutí prezentovala odhad, že do budovy federálnej legislatívy sa vtedy dostalo približne 800 výtržníkov. To by znamenalo, že stovky účastníkov nepokojov americké úrady ešte stále nemajú v rukách.

Väčšina podozrivých zatiaľ čelila relatívne miernym obvineniam z nepovoleného vstupu či rušenia poriadku v Kongrese. Padlo ale už aj niekoľko obvinení z napadnutia verejného činiteľa alebo zločinného sprisahania. Obvinených bolo okrem iných 18 sympatizantov Proud Boys a deväť členov ďalšieho krajne pravicového hnutia Oath Keepers. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) podľa Reuters vyhodnocuje, či tieto a ďalšie skupiny pred napadnutím Kapitolu nekoordinovali svoje plány.

Nepokoje zo 6. januára si vyžiadali päť mŕtvych vrátane jedného policajta, ďalších viac ako 100 strážcov zákona utrpelo zranenia v potýčkach s výtržníkmi.