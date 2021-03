Česko sa opäť zatvára

V Česku od dnešného dňa sprísnili opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Už piatok vláda rozhodla o výraznom obmedzení pohybu obyvateľov. Zatvorili sa školy a škôlky. Ubudlo tiež výnimiek pre obchody a služby. Sprísnili sa aj pravidlá pre nosenie rúšok. Opatrenia majú platiť tri týždne, teda do 21. marca.

Vláda dnes bude rokovať aj o návrhu, podľa ktorého by museli firmy s viac ako 250 zamestnancami povinne pracovníkov testovať. Ak to spoločnosti nebudú robiť, mohla by im hroziť pokuta až vo výške 500-tisíc českých korún (viac ako 19-tisíc eur).

"Nechceme, aby bolo v Česku Bergamo. Urobili sme mnoho chýb, ale dajte nám ešte šancu. Musíme tri týždne vydržať a vírus zastaviť,“ vyhlásil český premiér Andrej Babiš. Predseda vlády pripomenul príklad talianskeho mesta Bergamo, v ktorom na jar obete ochorenia COVID-19 už ani nemali kam pochovávať.

Český epidemiológ z Lekárskej fakulty Karlovej univerzity Petr Pazdiora však pre Český rozhlas povedal, že by bolo asi treba pristúpiť aj k obmedzeniu priemyselnej výroby. "Otázkou je, či by uzatvorenie priemyselných podnikov nemalo byť oveľa tvrdšie, pretože mobilita sa pre cestovanie ľudí do práce de facto zachová,“ myslí si Pazdiora.

V Česku pribudlo v sobotu 7 798 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, čo je približne o tisíc viac ako pred týždňom a najviac za prvý víkendový deň od 9. januára. Oproti minulej sobote sa v krajine tiež zvýšil počet pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Reprodukčné číslo koronavírusu je podľa údajov ministerstva zdravotníctva na hodnote 1,22, čo je najvyššia úroveň od 10. januára. Počet aktívnych prípadov nákazy je v krajine aktuálne 147 584. Hospi­talizovaných s COVID-19 je v Česku 6 998 pacientov, z nich 1 523 má ťažký priebeh ochorenia. Krajina eviduje k nedeľňajšiemu ránu 20 339 úmrtí osôb pozitívne testovaných na COVID-19.

Babiš odmieta, že by mal pre nezvládnutie pandémie odstúpiť on alebo minister zdravotníctva Jan Blatný. "Robil som maximum preto, aby sme ľudí ochránili. Po bitke je každý generálom. Všetkým sa ospravedlňujem,“ povedal premiér v CNN Prima News.