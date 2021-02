Ľutuje princ vraždu novinára? Nevyzerá to tak, tvrdí expert

Uvalia Spojené štáty sankcie na korunného princa Saudskej Arábie Muhammada bin Salmána za vraždu novinára Džamála Chášukdžího? Zatiaľ to tak nevyzerá. No zverejnená správa amerických tajných služieb hovorí, že korunný princ schválil únos alebo zabitie Chášukdžího.

Novinára zavraždili v októbri 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Rijád tvrdí, že Muhammad bin Salmán za to nenesie zodpovednosť. Biely dom hovorí o zmene politiky k Saudskej Arábii a uvalil cestovné obmedzenie na 76 ľudí, ktorí podľa neho majú niečo spoločné s vraždou Chášukdžího, ale tiež s ohrozovaním ďalších disidentov. Čo momentálny vývoj znamená pre vzťahy USA a Saudskej Arábie, pre Pravdu vysvetlil James Dorsey, expert na Blízky východ z Nanyanskej technologickej univerzity v Singapure.

Americký prezident Joe Biden pripomína, že jeho náprotivkom v Saudskej Arábii je kráľ Salmán. Ten však má 85 rokov. Aká je pozícia korunného princa Muhammada bin Salmána (35)?

Korunný princ je verejnou tvárou Saudskej Arábie. V dobrom aj v zlom. Skutočnou otázkou je, kto stojí za niektorými reformami a zmenami, ktoré Rijád robí. Je to práca kráľa Salmána. Dlhodobo sa snaží, aby sa Saudská Arábia pohla týmto smerom. Isté zmeny chcel presadiť už v čase, keď bol guvernérom Rijádu. Kráľ Salmán za korunného princa vybral Muhammada bin Salmána najmä preto, že prináša generačnú zmenu.

Je zaujímavé, že hovoríte, že niektoré ekonomické a sociálne zmeny sú dielom kráľa Salmána. Mnoho pozorovateľov za nimi vidí korunného princa.

Ja s nimi nesúhlasím. Muhammad bin Salmán je ambiciózny a nemilosrdný a prostredníctvom záštity otca kontroluje centrá moci v krajine. Či je to obrana, ekonomika alebo energetický sektor. Netvrdím, že reformy nepodporuje. Ale to, že k nim Saudská Arábia pristúpila, je v prvom rade práca kráľa Salmána. No napriek všetkému, čo sa deje, neverím, že by panovník nahradil korunného princa niekým iným. Kráľ Salmán nechce zanechať takéto dedičstvo.

Rozhodnú sa USA uvaliť nejaké sankcie na Muhammada bin Salmána?

Súhlasím s kritikou Bidenovej vlády za to, že to ešte neurobila. Ale je potrebné aj povedať, že už samotná zverejnená správa zásadným spôsobom poškodila korunného princa. Muhammad bin Salmán už nebude vítaným hosťom v demokratickom svete. Otázkou je, ako budú reagovať západné spoločnosti. Keby sa konal ďalší Davos v púšti (veľké podujatie, ktoré organizoval Muhammad bin Salmán, aby prilákal investorov, pozn. red.), nie som si istý, že by bolo veľmi populárne. Takže aj bez sankcií je to zlá situácia pre Muhammada bin Salmána. Uvidíme, ako sa k tomu postaví Saudská Arábia.

Bude sa snažiť naťahovať čas, prepustí nejakých disidentov a možno skúsi prímerie vo vojne v Jemene ako ústretové kroky?

Rijád to robil už v minulých mesiacoch, ale nemalo to nejaký vplyv. Nepredpokladám, že by sa kráľ Salmán teraz pustil do skutočne veľkých zmien. Saudská Arábia môže začať vnímať Ameriku ako nespoľahlivého spojenca, ktorý sa stará do vecí, do ktorých by z jej pohľadu zasahovať nemal. Ale Rijád nedokáže Washington nahradiť. Saudská Arábia môže skúsiť posilniť vzťahy s Ruskom a Čínou. Im nejaká vražda vadiť nebude. Ale v skutočnosti otvorenie sa Moskve a Pekingu nie je v záujme Rijádu.

Prečo?

USA a Saudská Arábia, ale aj Spojené arabské emiráty a Izrael majú spoločné ciele, teda obmedzenie iránskeho jadrového a raketového programu a toho, ako Teherán využíva rôzne ozbrojené skupiny v regióne. Nezhodnú sa celkom na tom, ako to urobiť, ale, ako vravím, ciele majú rovnaké. V tomto sa Rijád nemôže spoľahnúť na Peking a Moskvu, ktoré síce môžu vnímať Teherán ako problematického aktéra, ale je pre nich zásadným kontaktom na Blízky východ. Rusko a Čína by Saudskej Arábii mohli spôsobiť viac škody ako úžitku.

Myslíte si, že Muhammad bin Salmán ľutuje Chášukdžího vraždu?

Nič to nezaznačuje. Možno to v súkromí ľutuje, ale môžeme len špekulovať. Azda súčasné dianie zneistí jeho arogantné správanie a pocit, že si môže všetko dovoliť. Ale keby to aj ľutoval, je jasné, že nie je ochotný to ukázať.

Mala by sa Európska únia pripojiť aspoň k čiastočným reštrikciám proti Rijádu, ktoré oznámil Washington?

Jednoznačne. Nebol by som prekvapený, keby k tomu USA úniu tlačili. Odkaz, ktorý Washington vyslal pri zverejnení správy, sa netýka len Saudskej Arábie, ale aj Egypta, Turecka či Mjanmarska a potenciálne Izraela.