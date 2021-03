Junte v Mjanmarsku zostalo len násilie. Podcenila odpor?

Príde výbuch?

"Ak nás budete utláčať, príde výbuch. Keď nás zasiahnete, úder vrátime,“ skandovali podľa denníka Guardian demonštranti.

"Vyzerá to, že armáda podcenila celoštátny odpor proti puču. Možno očakávala, že ľudia budú situáciu tolerovať a že využije nezhody, ktoré vládnu v mjanmarskej spoločnosti, aby presadila svoju vládu. Pravdepodobný plán armády bol, že vytvorí nejakú formu falošného demokratického systému, ktorý bude riadiť,“ uviedol pre Pravdu Hunter Marston, expert na Mjanmarsko z Austrálskej národnej univerzity. "Ukázalo sa, že lídri ozbrojených síl musia čeliť protestom a že zvažujú, že jediné, čo im zostalo, je použitie násilia, ako to vždy urobili v minulosti. Myslím si, že veliteľ armády Min Aun Hlain dúfal, že sa chopí moci politickými prostriedkami, že presvedčí ľudí, že junta je orientovaná na reformy. Bohužiaľ však nevidím, ako by mohlo v tejto chvíli dôjsť k zmierneniu napätia,“ tvrdí Marston.

Agentúra Bloomberg informovala, že ozbrojené sily vydali nariadenie, že proti demonštrantom nemajú bezpečnostné zložky používať ostrú muníciu. Môžu to urobiť v prípade, že sa budú chrániť, ale strieľať by mali len od pása nižšie.

"Prosím ľudí v Mjanmarsku, aby sa nedali chytiť do tejto pasce, aby zostali pokojní,“ odkázala v televízii CNN protestujúcim špeciálna vyslankyňa pre Mjanmarsko Christine Schranerová-Burgenerová. Podľa nej junta len čaká na to, aby demonštranti proti nej vystúpili ostrejšie, a potom je pripravená ich rozdrviť.

"Armáda je príšerná v porušovaní ľudských práv a v posledných dňoch sme boli svedkami rastúceho násilia. Ozbrojené sily sa snažia skonsolidovať si kontrolu nad krajinou,“ pripomenul pre Pravdu Nicholas Farrelly, odborník na Mjanmarsko z Tasmánskej univerzity.

Posmelení demonštranti

Na puč spočiatku ľudia v Mjanmarsku reagovali opatrne. "Vládla veľká neistota v súvislosti s tým, ako brutálne armáda potlačila protesty v roku 2007. Demonštrácie sa začali symbolicky, ľudia napríklad v noci búchali na hrnce a panvice. Postupne sa však protestujúci osmelili. Začali štrajkovať lekári, zdravotné sestry a nemocničný personál, na čo vyšli ľudia do ulíc. Protesty rástli a ich účastníci boli ochotní postaviť sa aj polícii, ktorá však pritvrdila a výsledkom je viac mŕtvych. Zaujímavé však je, že samotná armáda sa zatiaľ nerozhodla rozdrviť protesty. Je možné, že sa stále obáva, že z medzinárodného hľadiska by to pre ňu bola PR katastrofa,“ reagoval pre Pravdu Jason Abbott, riaditeľ Centra pre demokraciu v Ázii na univerzite v Louisville.

Zastaví sa však armáda pre veľkým krviprelievaním, keď protesty budú pokračovať? Farrelly sa obáva, že junta nemá stratégiu, ako situáciu vyriešiť inak ako silou. "Aun Schan Su Ťij a ďalší lídri sú za mrežami, takže to nevyzerá, že by sa mohli konať nejaké politické rokovania. Je to tragédia, ale krajinu čaká konflikt a smútok,“ predpokladá Farrelly.