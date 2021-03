Maďarský očkovací preukaz zamlčiava pôvod vakcíny

Do Poľska či Izraela im to cesty neuľahčí, ako to bude v ďalších krajinách, to sa ešte len uvidí. Maďari, ktorí boli zaočkovaní dvoma dávkami vakcíny proti koronavírusu, o tom od pondelka dostávajú oficiálne potvrdenie. V dokumente však nie je zaznačené, akým typom vakcíny sú zaočkovaní, čo v budúcnosti môže pripraviť o výhody pri prekračovaní hraníc nielen tých, čo dostali Európskou úniou zatiaľ necertifikované východné vakcíny, ale aj všetkých ostatných.