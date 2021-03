Maturita bez skúšky? Minister sa vzoprel Babišovi

Českí maturanti s napätím čakajú, či budú tento rok skladať skúšku dospelosti. Vo vláde, ktorá sa o tom chystá rozhodnúť do konca týždňa, sa rozhorel vážny spor. Kým šéf kabinetu Andrej Babiš navrhuje, aby študenti mohli mať na maturitnom vysvedčení známky podľa priemeru za celé štúdium, Robert Plaga, minister školstva za premiérovo hnutie ANO, je kategoricky proti. Podľa neho by to znamenalo devalváciu vzdelávania.

Vicepremiér a šéf sociálnych demokratov Jan Hamáček sa prikláňa na stranu ministra Plagu. Na rokovaní vlády podľa neho ministri za menšiu koaličnú stranu budú postupovať podľa odporúčania rezortu školstva.

Búrlivú diskusiu rozpútal Babiš v nedeľu svojím príspevkom na facebooku, v ktorom tvrdil, že tradičná maturita sa zbytočne preceňuje. „Keď niekto niekedy niekoho zamestnával a robil pohovory, myslíte si, že sa pýtal na maturitu? Ja som zamestnával 35-tisíc ľudí, a nikdy som sa na maturitu nepýtal,“ argumentoval Babiš.

Babiš svoj nápad obhajuje tým, že až pätina študentov nebola plnohodnotne zapojená do dištančnej výuky. Študenti sú podľa jeho názoru súčasnou zložitou situáciou zapríčinenou pandémiou stresovaní. „Prečo nie sme ľudskí, prečo to nevieme pochopiť, prečo toľko trváme na tom, že je to dôležité, keď v iných štátoch to chápu?“ kládol rečnícke otázky, ktoré našli kladný ohlas u veľkej časti z vyše 70-tisíc tohtoročných maturantov.

Česká stredoškolská únia, ktorá zastupuje asi 30-tisíc českých stredoškolákov, privítala návrh Babiša, ktorý sa možno inšpiroval vlaňajším postupom jeho rodnej krajiny. Slovenský minister školstva Branislav Gröhling však tento týždeň oznámil, že v Bratislave sa zatiaľ neuvažuje o opätovnom zrušení ústnych maturít, ktoré sú plánované na máj, hoci pripustil, že v závislosti od vývoja pandémie „možné je všetko“.

Babiša podporila aj ministerka financií Alena Schillerová, ktorá je nominantkou hnutia ANO. Na instagrame vraj urobila anketu, v ktorej tisíce ľudí hlasovali za úradnú maturitu, ako ju navrhuje premiér. Anketa však podľa šéfa sociálnych demokratov nestačí. „O tom, či budeme robiť maturitu, alebo či dáme štátnu maturitu na základe priemeru, nemožno rozhodovať podľa nejakej ankety na facebooku či instagrame. Toto musí povedať ministerstvo školstva na základe odbornej diskusie,“ citoval denník Právo Hamáčka. Vicepremiér odmietol aj možnosť, že by študenti dostali na výber, či chcú maturitné vysvedčenie z priemerných známok, alebo zložiť klasickú ústnu a písomnú skúšku. „To je ako vyberať, aké budeme platiť dane. Musí byť nejaký štandard, štát ho musí garantovať,“ zdôraznil.

České školské asociácie a spolky v reakcii na Babišov návrh tiež uviedli, že o prípadných úpravách v maturitách by nemal rozhodovať on, ale minister školstva s odborníkmi. Návrh premiéra označili za nesystémový a populistický. Predsedu Únie školských asociácií Jiřího Zajíčka nepresvedčil ani videorozhovor s premiérom. „On trvá na tom, že by žiaci mali mať právo voľby, teda buď administratívnu maturitu, alebo normálnu. Ja tomu rozumiem, ale keď prídete na stanicu a ponúknu vám, že si môžete cestovný lístok kúpiť alebo pôjdete zadarmo, ktorú verziu si vyberiete?“ povedal Zajíček pre Deník N.

Komentátor portálu Aktuálně Martin Fendrych za návrhom Babiša vidí jeho záujem o hlasy prvovoličov a ich rodičov pred jesennými parlamentnými voľbami. „Nesmierne ľudský Babiš hovorí: vykašlime sa na maturitu, nejako to spriemerujeme, nikto neprepadne, sme predsa ľudia. Konečne sme doma, tam, kde je doma Babiš – na love hlasov. Odborníci ho nezaujímajú,“ napísal Fendrych.