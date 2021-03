Brazília ráta mŕtvych a čaká na súboj titanov

Politické správy

Boj s pandémiou má v Brazílii silný politický nádych. Krajne pravicový prezident Jair Bolsonaro, ktorého zvolili v roku 2018, pandémiu od začiatku spochybňoval. Sám chorobu prekonal a len pred pár dňami odkázal Brazílčanom, aby nefňukali. No napriek pribúdajúcim obetiam a preplneným nemocniciam Bolsonaro stále patrí podľa momentálnych prieskumov verejnej mienky k favoritom ďalších prezidentských volieb. Tie sa majú konať začiatkom októbra 2022.

Jedna politická správa však v Brazílii zatienila boj s pandémiou. Vyzerá to tak, že o post hlavy štátu by sa mohol uchádzať Luiz Inácio Lula da Silva (75). Charizmatický ľavicový politik už bol prezidentom krajiny v rokoch 2003 až 2011. Po odchode z úradu ho však obvinili z korupcie, istý čas strávil vo väzení a v roku 2018 Najvyšší volebný súd rozhodol, že sa nemôže opätovne uchádzať o prezidentskú funkciu, hoci to plánoval.

Lula je však späť. Sudca Najvyššieho súdu Edson Fachin rozhodol, že bývalému prezidentovi musia opätovne priznať politické práva. Verdikt nie je konečný, ale očakáva sa, že by ho mali potvrdiť aj ďalší Fachinovi kolegovia.

Pre Lulu to môže byť šanca postaviť sa v roku 2022 Bolsonarovi. "Táto krajina je dezorganizovaná a rozpadá sa, pretože nemá vládu. Brazília si to nezaslúži. Neriaďte sa žiadnymi idiotskými rozhodnutiami prezidenta republiky alebo ministra zdravotníctva. Dajte sa zaočkovať,“ odkázal Lula podľa agentúry Reuters Brazílčanom na stretnutí so svojimi stúpencami. Bývalý prezident zatiaľ tvrdí, že nemá čas rozmýšľať o kandidatúre v roku 2022. Čaká na očkovanie a potom chce cestovať po krajine, aby ľudí presviedčal, že je možná iná budúcnosť.

Krajne pravicový brazílsky prezident Jair Bolsonaro má podľa momentálnych prieskumov verejnej mienky v roku 2022 dobrú šancu na znovuzvolenie do funkcie. Autor: SITA/AP, Eraldo Peres

"Je to nespravodlivá kritika. Začal svoju kampaň, ale nič dobré nemôže ukázať. Jeho kampaňou je iba kritizovať, klamať a šíriť dezinformácie,“ vyhlásil pre televíziu CNN Brasil Bolsonaro na adresu Lulu. Ako si však všimli médiá, hlava štátu sa po Lulových vyhláseniach objavila na verejnosti v rúšku, čo je pre ňu nezvyčajné. V posledných týždňoch Bolsonaro hovoril aj viac o tom, ako vraj bude Brazília v očkovacom programe úspešná, hoci predtým vakcíny spochybňoval.

Bývalý ľavicový prezident a zakladateľ Strany pracujúcich Lula pred desiatimi rokmi ako tuhý fajčiar prekonal rakovinu hrdla. Jeho rozhodnutie kandidovať či nekandidovať môžu ovplyvniť zdravotné dôvody, hoci o sebe hovorí, že má energiu ako tridsiatnik.

Najdôležitejšie však bude, či majú o neho Brazílčania záujem. Podľa prieskumu denníka Estadão by Lulu v súboji s Bolsonarom volilo 50 percent respondentov, súčasnému prezidentovi by odovzdalo hlas 38 percent ľudí.

Iný výsledok však vyšiel z prieskumu CNN Brasil. Keby sa Bolsonaro a Lula dostali do druhého kola prezidentského súboja, prvému by dalo hlas 43 percent voličov, druhému 39. Pätnásť percent Brazílčanov odmieta oboch politikov.

"Súčasná hlava štátu by podľa tohto výskumu vyhrala. Ale je to tesné a výsledok by závisel aj od účasti,“ reagoval pre Pravdu politológ Marcos Alan Ferreira z Federálnej univerzity v štáte Paraíba. Expert nevylučuje možnosť, že by Lula nekandidoval za hlavu štátu, ale za viceprezidenta. Napríklad v tandeme s Fernandom Haddadom, ktorý však voľby v roku 2018 prehral. Alebo s ľavicovo orientovaným guvernérom štátu Maranhão Fláviom Dinom, ktorý má podľa Ferreiru dobrý voličský potenciál.

Rozdelená krajina

Viacerí odborníci sa však obávajú, že prípadný súboj Lulu proti Bolsonarovi iba prispeje k polarizácii krajiny.

"Myslím, že Lula bude kandidovať. Podľa mňa by to však nemal robiť, pretože voľby rozdelia krajinu. Bolsonaro je hrozný prezident, ale kandidatúra Lulu by pre neho bola darom od Boha. Nebude musieť obhajovať, čo urobil, iba bude bojovať s exprezidentom,“ povedal pre Pravdu Patricio Navia, expert na Latinskú Ameriku z Newyorskej univerzity.

Podobne to vidí David Lehmann, odborník na Brazíliu z Cambridgeskej univerzity. "Lula by s Bolsonarom prehral. Čelil by masívnemu a iracionálnemu odporu a brutálnej očierňovacej kampani založenej na falošných správach. Má solídnu podporu, ale nestačilo by mu to. Súboj Lulu so súčasnou hlavou štátu by mal zlý vplyv na krajinu. Bojím sa ho,“ povedal Lehmann pre Pravdu.