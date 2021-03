Guvernér New Yorku čelí obvineniam z obťažovania. Skončí?

Demokratom nedá spávať guvernér štátu New York Andrew Cuomo (63). Mocný politik, ktorého meno sa v minulosti spomínalo aj v súvislosti s prezidentskými ambíciami, čelí tlaku, aby rezignoval. Pribúdajú sťažnosti žien, ktoré ho obviňujú zo sexuálneho obťažovania. Okrem toho to vyzerá tak, že jeho úrad minulý rok neposkytol dostatočné údaje, koľko ľudí v skutočnosti zomrelo na COVID-19 v newyorských sociálnych domovoch.

Sex a moc

V tejto situácii narastá počet politikov, ktorí vyzývajú Cuoma, aby skončil vo funkcii. Už to požaduje väčšina demokratických členov Kongresu z New Yorku vrátane Chucka Schumera, šéfa demokratickej väčšiny v Senáte.

Škandál s obťažovaním sa začal 24. februára, keď bývalá Cuomova spolupracovníčka Lindsey Boylanova opísala, ako ju guvernér proti jej vôli pobozkal. Na to sa ozvali ďalšie ženy, je ich už minimálne šesť, ktoré tvrdia, že politik ich obťažoval.

Novinárka Jessica Bakemanová pre New York Magazine uviedla, ako sa Cuomo, keď bola v jeho blízkosti, dotýkal jej rúk, ramien, spodnej časti chrbta či pása.

"Nikdy som si nemyslela, že guvernér chce mať so mnou sex. Netýkalo sa to sexu. Bolo to o moci. Chcel, aby som vedela, že som bezmocná. Že som malá a slabá, že si nezaslúžim relatívnu moc, ktorú mám. Teda, že mám platformu, prostredníctvom ktorej ho môžem brať na zodpovednosť za jeho slová a činy. Chcel mi ukázať, že kedykoľvek ma môže pripraviť o dôstojnosť nevhodnou poznámkou či rukou okolo pása,“ napísala Bakemanová, ktorá teraz pracuje ako novinárka pre rádio WLRN v Miami.

Cuomo bol ešte pred niekoľkými mesiacmi hviezdou. New York síce vlani na jar koronavírus zasiahol plnou silou a doteraz v tomto štáte zomrelo viac ako 48 300 ľudí, ale guvernér sa snažil veci vysvetľovať a vystupoval na tlačovkách. Demokrat sa neváhal sporiť s vtedajším republikánskym prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý pandémiou sústavne podceňoval, a ktorý, mimochodom, tiež čelí početným obvineniam zo sexuálneho obťažovania.

Hra o čas?

Guvernér Cuomo pochádza z vplyvnej rodiny. Jeho otec Mario v rokoch 1983 až 1994 riadil štát New York. Jeho brat Chris pracuje ako moderátor a analytik televízie CNN.

"Odkedy je od roku 1982 v politike, Andrew Cuomo urazil, ohrozil a ponížil v podstate každého. Málo ľudí v politických kruhoch ho má rado, bez ohľadu na to, či obdivujú jeho schopnosti riešiť veci. V tejto chvíli by v zásade všetci chceli, aby skočil, no keď nechce rezignovať, má právo, aby prebehol celý proces,“ povedal pre Pravdu Ken Sherrill, politológ z newyorskej City University.

Zatiaľ Cuomo odmieta odstúpiť. Ospravedlnil sa a tvrdí, že jeho správanie sa mohlo dať interpretovať ako nežiaduce flirtovanie a povedal, že ženy majú právo vystúpiť a byť vypočuté. Na druhej strane Cuomo vyhlásil, že verejnosť má počkať na fakty a nič z toho, čo mu pripisujú, neurobil.

Newyorské Štátne zhromaždenie už schválilo vyšetrovanie, ktoré môže viesť k návrhu na impeachment proti guvernérovi. Proces by sa mohol skončiť až Cuomovým odvolaním z úradu.

"Guvernérove problémy narastajú. Tlačia naňho členovia Kongresu z oboch krídel strany. Zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že jeho impeachment by mohol byť úspešný. No z toho, ako Cuomo reagoval, sa nezdá, že by sa chytal rýchlo odstúpiť. Naťahuje čas. Ale myslím si, že nakoniec radšej rezignuje, ako by mať čeliť impeachmentu,“ reagoval pre Pravdu politológ Robert Shapiro z Kolumbijskej univerzity v New Yorku.