Pomáha ešte Merkelová CDU? Odpovedá expert

Prekvapilo vás niečo na výsledkoch volieb v dvoch spolkových krajinách?

Christian Schweiger

V nedeľu sa stalo to, čo všetci predpovedali. Dvaja úradujúci premiéri, v Bádensku-Württembersku za Zelených Winfried Kretschmann a v Porýní-Falcku za SPD Malu Dreyerová, sú populárni. Pokračuje trend, ktorý sledujeme najmä na západe Nemecka. Teda, že podpora Zelených rastie. Pri Dreyerovej je to skôr o tom, že osobne oslovuje ľudí. Ak je niečo prekvapujúce, je to výsledok, ktorý dosiahla napriek tomu, aká relatívne nepopulárna je sociálna demokracia na celoštátnej úrovni. Dreyerovú však obmedzujú vážne zdravotné problémy, má sklerózu multiplex. Preto si nemyslím, že by sa až tak angažovala vo federálnej politike, chce pôsobiť ako regionálna premiérka.

CDU oproti voľbám v roku 2017 stratila v Bádensku-Württembersku 2,9 percenta, v Porýní-Falcku 4,1 percenta. Nie je to debakel, ale dá sa povedať, že je to varovný signál pre kresťanských demokratov pred septembrovými federálnymi voľbami?

Určite. Máte pravdu, že to pre CDU mohlo byť horšie. Výsledky sú pre Merkelovej stranu ešte pomerne prijateľné. Momentálny škandál dvoch poslancov CDU s dodávkami respirátorov sa na hlasovaní asi až tak neprejavil, lebo mnoho ľudí pre pandémiu volilo už vo februári poštou. Ale aj tak je to pre CDU varovný signál. Bádensko-Württembersko je tradičná bašta kresťanských demokratov. Teraz dosiahli ešte horší výsledok ako pred štyrmi rokmi (vtedy mala CDU 27 percent, teraz 24,1 percenta, pozn. red.). Otázkou je, kde chcú získavať kresťanskí demokrati hlasy, keď nie v regiónoch ako Bádensko-Württembersko na západe Nemecka. Východ krajiny im totiž veľmi naklonený nie je a nový šéf CDU Armin Laschet tu u voličov neboduje. Preto sa môže stať, že po voľbách bude mať Nemecko takzvanú semaforovú koalíciu. Nemyslel som si, že sa to môže stať. Bola by nazvaná podľa farieb jednotlivých strán. Zelená je jasná, žltá patrí liberálnej Slobodnej demokratickej strane (FDP) a červená SPD. Kancelárom by v takejto koalícii bol asi niekto zo Zelených. Sociálni demokrati v septembrových voľbách pravdepodobne skončia až za nimi.

Je semaforová koalícia najpravdepodob­nejším výsledkom federálneho hlasovania? Alebo bude mať stále najlepšie karty CDU?

Semaforová koalícia by čelila viacerým výzvam. SPD by asi podporila kancelára od Zelených. Čo sa týka viacerých politických pozícií, tieto dve strany sú si blízke. No FDP by chcela mať silné slovo v koalícii. Liberáli by žiadali reformy, zmenu ekonomickej agendy a odmietajú vyššie zdaňovanie bohatých. FDP a Zelení sú si dosť vzdialení, keď sa rozprávajú o environmentálnych témach. Liberáli vidia automobilový priemysel ako pilier nemeckej ekonomiky. Strany môžu nájsť vo všetkých týchto oblastiach kompromisy, ale nebude to ľahké. Kresťanskí demokrati preto majú stále dobrú šancu, že budú zostavovať koalíciu. CDU je spolu s bavorskou sesterskou CSU celoštátne populárna, hoci stratila a čelí kritike. Veľa bude závisieť od toho, kto kresťanských demokratov povedie vo voľbách. Laschet je šéfom CDU, ale kandidátom na kancelárske kreslo môže byť aj bavorský premiér Markus Söder, ktorý je populárny a nerobí veľa chýb. Dokonca signalizuje, že je náchylný na kompromis so Zelenými, keby boli vo vláde.

Aký vplyv má Merkelová? Pomáha CDU, alebo sa pre ňu stáva príťažou?

Merkelová je pre kresťanských demokratov stále volebným plusom. Jej osobná popularita je o niečo nižšia, ako bývala, ale stále je veľmi vysoká. Pre ľudí predstavuje faktor stability. No nespokojnosť s tým, ako sa postavila k pandémii, môže narásť. Merkelová váha, čo robiť. Preto ju kritizujú za pomalé očkovanie, za to, že si nevšímala problémy v strane či za nedostatok testov.

Bola pandémia choroby COVID-19 hlavnou témou volieb?

Prekvapujúco ani nie. Počiatočné analýzy ukázali, že ľudí zaujímali témy životného prostredia a hospodárske otázky. Áno, ekonomické problémy súvisia s pandémiou. Ukazuje sa, že mnohí Nemci nie sú spokojní s tým, ako politici zvládajú situáciu. Ale obviňujú z toho oveľa viac federálnu vládu, nie regionálne orgány, hoci tie majú v Nemecku veľké právomoci.

V regionálnych voľbách zaznamenala horšie výsledky krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Čo to pre ňu znamená?

AfD sa v parlamente v Bádensku-Württembersku správala veľmi chaoticky. Podobne ako aj inde. AfD je rozdelená na niekoľko frakcií. Jednu v podstate predstavujú krajne pravicoví extrémisti, druhá je populisticko-centristická. Okrem toho strana potrebuje nájsť pre seba agendu. Päť rokov rozpráva o migrácii, ale sú tu aj iné témy. Ľudí zaujíma životné prostredie, budúcnosť ekonomiky v čase pandémie, digitalizácia. Mnohí voliči berú AfD ako protestnú stranu. Nie sú si istí, čo by od nej mohli očakávať, keby bola pri moci, hoci iba na regionálnej úrovni. Pokiaľ sa AfD nebude zaoberať aj inými problémami ako migráciou, nebude celoštátne veľmi úspešná. Samozrejme, na východe Nemecka, kde žijem, asi získa ešte vyššiu podporu ako v roku 2017. Ľudí tu hnevajú pandemické opatrenia. AfD z toho môže vyťažiť. Menej sa jej však bude dariť na západe krajiny.