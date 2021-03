Kimova sestra funguje ako posol. Nesmraďte, odkázala do USA

Grandiózne frázy prepletené vyhrážkami. Tak vyzerá prvá väčšia reakcia severokórejského režimu na nástup amerického demokratického prezidenta Joea Bidena do úradu. Odkaz z Pchjongjangu zároveň mieri do juhokórejského Soulu, kde práve očakávajú ministra zahraničných vecí USA Antonyho Blinkena a šéfa Pentagonu Lloyda Austina. Okrem toho Amerika a Južná Kórea začali tradičné vojenské cvičenie, ktoré má však pre pandémiu choroby COVID-19 do značnej miery iba virtuálny charakter.