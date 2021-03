Otvoria Európu covid pasy?

COVID-19 zúri, ale Európska únia chce vidieť svetlo na konci tunela. Vo viacerých krajinách EÚ sa v posledných týždňoch zhoršila epidemiologická situácia a očkovanie ide pomerne pomaly. No Európska komisia (EK) predstavila návrh zelených digitálnych osvedčení, ktoré by mali ľuďom asi už od leta umožniť jednoduchšie cestovanie.

Podarí sa to? "Je to kľúčový návrh. Je to jeden z dôležitých krokov, aby sme začali otvárať európsku ekonomiku,“ povedal podpredseda EK Maroš Šefčovič. Verí, že sa v EÚ podarí do konca leta zaočkovať viac ako 70 percent dospelej populácie. "V druhom štvrťroku by sa podľa informácií, ktoré máme od farmaceutických spoločností, malo dostať do únie až 300 miliónov vakcín. Snahou je, aby sme sa už pred letom dostali nad hranicu 50 percent zaočkovaných dospelých,“ uviedol Šefčovič, podľa ktorého je to dôležité aj ako reakcia na často napätú atmosféru, keď ľudia čakajú, kedy sa zo súčasnej situácie dostanú.

"Ide o to, aby sme vytvorili overiteľný systém, ktorý zjednoduší pohyb ľudí. V súčasnosti cestujeme, ale z vlastnej skúsenosti môže povedať, že na to, aby som sa dostal zo Slovenska do Belgicka, potrebujem štyri papiere,“ reagoval europoslanec Michal Wiezik (SPOLU, frakcia EPP), člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť.

S osvedčeniami by to malo odpadnúť. Podľa legislatívneho návrhu by sa covid pas týkal obyvateľov členských krajín, ktorí sú zaočkovaní, otestovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19 a sú zdraví počas 90 dní. Tieto údaje budú uvedené v digitálnom, respektíve na papierovom certifikáte. Doklad bude mať pridelený QR kód, na základe ktorého by sa pri prekračovaní hraníc dali skontrolovať potrebné údaje.

Veľa detailov

Je však nevyhnutné vyriešiť mnoho detailov. Najjednoduchšiu možnosť cestovania očividne poskytne očkovanie. Diskriminovaní však nesmú byť ľudia, ktorí vakcínu nedostali alebo z rôznych dôvodov ju ani nikdy nedostanú. Pri nich sa však budú musieť členské krajiny dohodnúť, aké testy s akou časovou platnosťou im budú uznávať. To sa týka aj samotného cestovania a kontroly, čiže toho, v akom momente ju štát vykoná. Pri leteckej preprave je to pomerne jednoduché. Začnú však krajiny s kontrolami automobilovej či vlakovej dopravy na hraniciach? EÚ sa chce tomu vyhnúť, aby sa aspoň ako-tak udržal v schengenskom priestore voľný pohyb osôb.

"Samotné osvedčenie neznamená zmenu pravidiel. Ide o zjednodušenie kontroly. Možno tu visí vo vzduchu otázka, či vytvorenie certifikátu má podporiť očkovanie. Neodpoviem na to, ale myslím si, že tento efekt môže vzniknúť,“ predpokladá Wiezik.

"Technické riešenie definujeme na úrovni EÚ, aby bolo k dispozícii do polovice júna, aby sme zaistili jeho bezpečnosť, prepojenie, ako aj úplné rešpektovanie ochrany osobných údajov,“ uviedla eurokomisia.

Šefčovič pripomenul, že bude na členských štátoch, aby si urobili domácu úlohu a zabezpečili, aby sa do systému dostávali presné a overiteľné dáta. Práve vytvorenie takejto digitálnej štruktúry bude asi najväčšou výzvou. Aj Slovensko si bude musieť určiť, ktorá inštitúcia ju zastreší. Podľa Šefčoviča by to mohlo byť Národné centrum zdravotníckych organizácií, Wiezik spomenul ministerstvo zdravotníctva.

EK vyzvala Európsky parlament a členské štáty, aby sa čo najrýchlejšie dohodli na podpore návrhu.

Hoci vo všeobecnosti by krajiny mali covid pas podporiť, diskusia nemusí byť úplne jednoduchá. Takto pred rokom sa v EÚ veľa hovorilo o spoločných trasovacích aplikáciách, ale veľmi málo z nich sa zrealizovalo. Covid pas má oveľa väčšiu šancu na úspech, ťažko si je však možné predstaviť jeho všeobecné fungovanie, ak celá únia naozaj výrazne nezrýchli očkovanie. Podľa údajov štatisticko-analytickej stránky Our World in Data v EÚ k 16. marcu na 100 obyvateľov v priemere aplikovali 11,81 dávky vakcíny. EÚ jasne zaostáva za Izraelom, USA, Britániou, ale aj napríklad za Čile.

"Konečná dohoda na certifikátoch bude závisieť od tempa vakcinácie,“ povedal pre Pravdu Radovan Geist, odborník na EÚ z portálu Euractiv. "Zatiaľ je to však nezodpovedaná otázka. Viaceré krajiny majú problémy s vakcínou AstraZeneca. Pfizer-BioNTech síce navýšil dodávky, ale očkovacie látky prídu neskôr. Je možné, že do júna sa na konečnej podobe certifikátov nenájde zhoda,“ varoval pred prílišnými očakávaniami Geist.

"EK bude pokračovať v podpore zvýšenia produkcie vakcín a bude sa venovať technickým riešeniam pre lepšie prepojenie národných systémov pri výmene dát. Členské štáty by mali zrýchliť vakcinačné programy a zaistiť, aby dočasné obmedzenia boli primerané a aby neboli diskriminačné,“ pripomenula eurokomisia, ktorá do leta pripraví digitálnu infraštruktúru, prostredníctvom ktorej sa certifikáty budú overovať.

Overené vakcíny?

>Bude však na krajinách, aby covid pasy vydávali. Musia vyriešiť, aké vakcíny si budú uznávať. Samozrejme, únia používa v prvom rade očkovacie látky schválené Európskou liekovou agentúrou. Ale Maďarsko už má aj vakcíny z Ruska a Číny, ktoré zatiaľ regulátor v únii neodobril, a Slovensko tiež kúpilo Sputnik V. Dohoda sa musí zrodiť aj na tom, čo s občanmi tretích krajín.

"Môže sa napríklad stať, že obyvateľ San Marina zaočkovaný Sputnikom V bude môcť vkročiť na územie EÚ, ale rovnako vakcinovaný Maďar nie?“ kladie si otázku Geist.

Je pritom takmer isté, že najmä štáty, ktoré sú závislé od príjmov z cestovného ruchu, sa v lete otvoria, ak to pandemická situácia aspoň trocha dovolí. A stane sa to s fungujúcimi covid pasmi či bez nich. Grécko už vo februári uzavrelo dohodu s Izraelom. Zaočkovaní turisti z tejto krajiny sa vyhnú pandemickým reštrikciám.

Eurokomisia navrhla, aby sa systém osvedčení dal rozšíriť aj na kompatibilné certifikáty vydané v tretích krajinách.

"V konečnom dôsledku sa však môže stať, že členské štáty si určia, koho si na svoje územie pustia a koho nie. Už teraz vznikajú také dohody. Nordické štáty vydávajú nejaké vlastné certifikáty. Grécko sa dohodlo s Izraelom. Myslím si, že celý návrh pôjde jemne do stratena. Súčasťou certifikátu má byť potvrdenie o očkovaní, testovaní či prekonaní ochorenia. Už sa pracuje na vytvorení jednotného systému, ale predsa len je to veľmi široké zadanie. Je dosť možné, že sa štáty zariadia po svojom. Tak, ako to robili v prípade hraničných obmedzení či v iných veciach. Očakávam, že to bude mať aj regionálny rozmer,“ povedal pre Pravdu Juraj Hajko, analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.